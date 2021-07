Software CRM: la gestione dei clienti e delle attività di marketing passa per soluzioni innovative

Secondo uno studio condotto dall’Osservatorio Innovazione Digitale PMI del Politecnico di Milano, il 90% delle imprese gestisce i documenti in modo digitale, mentre quasi il 70% utilizza soluzioni cloud-based.

Tuttavia, dalla ricerca emerge anche come nel 42% delle PMI mancano ancora competenze in ambito digitale, inoltre appena 3 aziende su 10 dispongono di tecnologie ERP e CRM per la gestione dei dati. Eppure, la forte crescita dell’e-commerce nell’ultimo anno sta offrendo importanti opportunità alle aziende, inoltre sono in arrivo i fondi del Next Generation EU, con circa 60 miliardi di euro destinati agli investimenti nella digitalizzazione per l’adozione di tecnologie innovative.

Tra le soluzioni più efficienti e accessibili ci sono i software CRM in cloud, tecnologie indispensabili per ottimizzare l’organizzazione nelle piccole e medie imprese, con i quali agevolare la gestione dei clienti e le attività di marketing aziendale.

Grazie a una serie di funzionalità specifiche questi programmi aiutano a semplificare il proprio business, sfruttando tutti i vantaggi del cloud computing per costruire modelli aziendali più resilienti e sostenibili.





Le migliori soluzioni CRM per affrontare la trasformazione digitale

Le nuove tecnologie consentono di gestire in modo più efficiente la propria impresa, per rendere il business più scalabile e adatto alle nuove sfide legate alla digitalizzazione avanzata.

Una soluzione CRM innovativa molto apprezzata dalle PMI è per esempio la tecnologia in cloud proposta da TeamSystem, azienda leader in Italia nel campo dei software gestionali e dei programmi ERP per imprese, associazioni e professionisti.

Il software CRM è una piattaforma per la gestione dei rapporti con i clienti, con la quale coordinare ogni azione in modo ottimale, veloce e facile. All’interno sono disponibili funzionalità dedicate per amministrare in modo più efficiente le vendite, sistemi per l’automatizzazione delle campagne di marketing e pubblicità, applicazioni per la pianificazione e strumenti per l’analisi dei processi.

Il CRM è facilmente integrabile con altri programmi e servizi, tra cui la suite del pacchetto Microsoft Office 365, iCloud di Apple e le applicazioni cloud-based di Google.

Al giorno d’oggi, una soluzione CRM rappresenta uno strumento essenziale per le PMI, per avere sempre tutto sotto controllo e creare un business più facile da gestire e in grado di cogliere le opportunità del mondo digitale.

Inoltre, è possibile ottimizzare attività fondamentali come le norme sul GDPR per la privacy e il trattamento dei dati sensibili, per adeguare l’organizzazione aziendale agli standard europei e proteggere l’impresa.

Non meno importante è l’automazione per la riduzione dei costi, per aumentare il fatturato e i profitti mantenendo basse le spese, sfruttando l’efficacia delle tecnologie più avanzate per l’automation marketing.





Quali sono i vantaggi principali dei software CRM in cloud

Integrare una soluzione CRM cloud in azienda consente di migliorare una serie di processi, ottenendo vantaggi immediati per il successo del proprio business.

Innanzitutto, è possibile ottimizzare le attività di vendita, perfezionando l’acquisizione di lead e la fidelizzazione dei clienti, concentrandosi sulla soddisfazione delle esigenze degli utenti. In questo caso si possono realizzare offerte personalizzate, sfruttando i dati per prendere le decisioni giuste e salvaguardare il futuro dell’impresa.

Con un software CRM è possibile automatizzare le azioni ripetitive, risparmiando tempo, soldi e risorse umane da destinare ad attività più complesse e redditizie.

Allo stesso tempo, non si perdono nuove opportunità di business, grazie a una gestione migliore dell’organizzazione interna, favorendo la collaborazione tra i reparti dell’azienda grazie alla condivisione delle informazioni. L’integrazione assicurata dal cloud rende possibile coordinare tutte le tecnologie aziendali, dalle app per i dispositivi mobili dei commerciali ai gestionali di punti vendita e reparti amministrativi.

Una tecnologia CRM in cloud abbina i vantaggi del software di Customer Relationship Management con quelli delle soluzioni di cloud computing, per ottenere benefici significativi in termini di flessibilità, contenimento dei costi, sostenibilità e sicurezza dei dati.

Implementare un CRM in azienda rappresenta oggi un passo obbligato, con la possibilità di personalizzare questa tecnologia in base alle proprie esigenze, per usufruire dei vantaggi dell’implementazione e realizzare un business pronto per le opportunità offerte dalla digitalizzazione.