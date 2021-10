Quattro incontri su digital e social per le imprese femminili, domani il primo

Il Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile insieme al Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Verona organizza una serie di quattro webinar per le imprese sulla declinazione social della digitalizzazione.

«Gli incontri – chiarisce Roberta Girelli, presidente del Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile - hanno come obiettivo quello di aumentare i livelli di consapevolezza da parte delle imprese femminili e PMI rispetto ai rischi connessi alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'utilizzo dei social media, fornendo concrete indicazioni sugli strumenti da adottare per abbassare i livelli di rischio e relative possibili strade di tutela legale».

Il primo appuntamento del 2021 si terrà domani venerdì 25 giugno dalle ore 14.00 alle ore 15.30 via zoom e sarà dedicato alla “Cybersecurity in ambito social”. Le iscrizioni si effettuano dalla sezione Focus On del sito della Camera di Commercio, www.vr.camcom.it .

Nel corso dell'incontro il relatore, Giuseppe Bellini, mentor dalla rete nazionale PID, illustrerà i principali rischi legati ai sistemi informatici, con successivo focus sui rischi legati alla gestione dei Social Media in azienda. In chiusura interverrà il dott. Andrea Massocco, di DAS Difesa Legale, per analizzare le possibili soluzioni a tutela di questi rischi.

Gli appuntamenti in programma

I prossimi appuntamenti si terranno una volta al mese, di venerdì, e tratteranno di Cyber Crime e PMI: lo scenario attuale, il prossimo 23 luglio, la Reputazione Social delle aziende, il prossimo 10 settembre, gli Asset immateriali e know-how: protezione, valorizzazione ed incentivi, l’8 di ottobre prossimo. In ogni incontro saranno esaminati casi aziendali concreti e le possibilità di tutela legale per le imprese.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare tel: 045 80 85 835/763/702 oppure: pid@vr.camcom.it o cif.verona@vr.camcom.it.