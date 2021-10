Verona Mineral Show, nel week-end torna il mondo dei minerali e dei fossili

Ad una settimana dalla ripartenza delle fiere in Italia, ritorna l’appuntamento con Verona Mineral Show, alla sua 65ª edizione. L’evento dedicato agli appassionati di minerali, fossili, pietre preziose, conchiglie, gioielli e bijoux è in programma a Veronafiere sabato 26 e domenica 27 giugno 2021, con il patrocinio del Comune di Verona.

La manifestazione, dopo un anno di stop a causa della pandemia, si svolge di nuovo in presenza, grazie ad un efficace protocollo di prevenzione sanitaria: biglietteria soltanto online per evitare il contatto fisico; termoscanner agli ingressi; sanificazione continua degli ambienti; posizionamento degli stand per garantire il distanziamento sociale.

Tutto questo per permettere ai visitatori un’esperienza in fiera piacevole, tranquilla e sicura.

La mostra-mercato Verona Mineral Show è concentrata nei 10mila metri quadrati del padiglione 11 (con ingresso dalla porta San Zeno, su viale del Lavoro), dove oltre 200 espositori italiani ed esteri presentano le loro collezioni di pietre e reperti: pezzi unici, tutti da ammirare o acquistare.





Tra questi un’anteprima assoluta per il mercato portata a Verona da MM Minerals di Mario Ramus e Marco Mazzucchelli. Si tratta della Romanechite con Goethite e Lepidocrocite: un minerale rarissimo e tra i più belli esistenti, ritrovato in Ungheria per la prima volta nel 2020.



Sono previste anche attività didattiche per ragazzi e adulti organizzate dal Museo Civico di Storia Naturale e dal Museo di Camposilvano. L’Associazione Geologica e Mineralogica Veronese tiene delle dimostrazioni di pulizia dei fossili, mentre i bambini possono scoprire i segreti delle pepite insieme all’Associazione Cercatori d’oro della Valle del Ticino. Infine, allo stand di Annrose Gioielli, si può imparare a ideare a creare gioielli e monili.