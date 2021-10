Riduzione Tari 2021, per le utenze non domestiche sconti fino al 75%

Aumentano le agevolazioni Tari nel Comune di Verona, che prevedono per l'anno in corso una riduzione fino al 75% del valore per le attività economiche penalizzate dall’interruzione lavorativa causa Covid: alberghi, ristoranti, trattorie, bar, agenzie viaggi, cinema e teatri, campeggi, musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto. L’operazione ha un costo complessivo di 5.777.000 euro.

Confesercenti Verona plaude alla giunta comunale scaligera, «la scelta di dare un'importate segnale sostenendo le imprese maggiormente colpite dagli effetti economici di questa pandemia, è un segnale di ripartenza e di speranza e pertanto non possiamo che ringraziare l'amministrazione comunale per aver fatto questa apprezzabile scelta», commenta così il Presidente di Confesercenti Verona - Paolo Bissoli.

Il Direttore Generale di Confesercenti Verona - Alessandro Torluccio, prosegue: «Uno sgravio che diventa una sorta di ulteriore contributo indiretto, di ristoro, che sicuramente farà bene alle imprese, soprattutto le più piccole, le più colpite. Non tutti potranno godere di questa misura che funziona come una sorta di mutua tra imprenditori, ovvero chi sta meglio deve aiutare il sistema a ripartire, solo così Verona potrà tornare a diventare attrattiva. Dove vive il commercio, vivono le città».

Il commento di Confcommercio Verona

«Un concreto supporto per agevolare la ripartenza - sono queste le parole di Paolo Arena, presidente di Confcommercio Verona -. Positiva anche la riduzione del 48% della quota variabile riconosciuta a tutte le attività che, nei primi mesi del 2021, in modo saltuario, sono state costrette ad una sospensione temporanea del lavoro come negozi di abbigliamento, calzature, librerie, parrucchiere, estetiste, falegnami, idraulici, elettricisti». Lo sgravio in questo caso è applicato sui soli costi Tari e non sulla quota fissa.