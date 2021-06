Giacomo Marino lascia Fondazione Cariverona, Filippo Manfredi nuovo direttore

Colpo di scena in Fondazione Cariverona. Il direttore generale Giacomo Marino ha comunicato al presidente, Alessandro Mazzucco e al consiglio d’amministrazione l’intenzione di lasciare la Fondazione per intraprendere un nuovo percorso professionale.

«Lascio Cariverona orgoglioso di aver potuto vivere nella posizione di direttore generale un periodo importante nella storia di una delle maggiori Fondazioni italiane di origine bancaria. – dichiara il direttore dimissionario, Giacomo Marino – L’esperienza maturata, non meno dei risultati raggiunti, ha arricchito in misura decisiva il mio profilo professionale. Desidero ringraziare il presidente, tutti i membri degli organi di governo e i colleghi con cui ho condiviso questo anni. Buon lavoro a Filippo Manfredi e auguri per il miglior futuro possibile a Cariverona».

Secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, Giacomo Marino starebbe per unirsi allo Strategy and Optimization team di UniCredit. Fondazione Cariverona è azionista di UniCredit con l’1,8%.

Gli amministratori della Fondazione hanno ringraziato Marino per l’intenso e proficuo lavoro svolto negli ultimi cinque anni.

Il presidente e il consiglio d’amministrazione hanno quindi provveduto a individuare la figura più idonea a ricoprire la Direzione generale. Il processo selettivo si è indirizzato su Filippo Manfredi – finora Direttore Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto – che ha accettato la proposta di Cariverona che prevede la finalizzazione del passaggio delle consegne entro il mese di luglio.

«Abbiamo potuto apprezzare a fondo, in questi cinque anni, le capacità e l’impegno rigoroso di Giacomo Marino al servizio della Fondazione e gli auguriamo il meglio per la sua nuova avventura professionale. – dichiara il presidente Mazzucco – Cariverona dà il benvenuto a Filippo Manfredi – di cui è noto il curriculum solido e competitivo – e formula anche a lui i migliori auguri di buon lavoro».

«Sono onorato della chiamata di Cariverona, che ringrazio. – aggiunge Manfredi – È una sfida che accolgo con il massimo impegno, pronto a dare il mio contributo di esperienza maturata nella comunità delle Fondazioni italiane di origine bancaria, centrale nel sistema-Paese».

Filippo Manfredi, nato a Verona nel 1981, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Trento e quindi un diploma di Master in Business Administration (CUOA e BBS in Svezia). Ha maturato importanti esperienze negli ambiti della finanza, del real estate e del terzo settore.

Dal 2016 è direttore generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.