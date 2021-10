Zocca, Confimpresaitalia Verona: «Lavoriamo su tutto il processo aziendale»

Confimpresaitalia conta oltre ottomila aderenti in oltre novanta sedi; la più recente sezione di Verona al momento conta un centinaio tra imprese e professionisti. A raccontarci la sua realtà è il presidente della sede di Verona, Mauro Zocca.

«Confimpresaitalia, sezione di Verona, nasce l’anno scorso, poco prima della pandemia. Confimpresaitalia invece è nata cinque anni fa grazie a un gruppo di imprenditori, con l’intento di dare dei servizi e supporto alle imprese. Si tratta di una confederazione di imprese, di professionisti ed entità professionali e lavoratori autonomi. Possiamo sintetizzarla in micro e piccola-media impresa in tutti i suoi settori. È nata da un gruppo di imprenditori il cui obiettivo di dare supporto e tutela alle imprese, servizi di tipo consulenziale, formativo e di networking».

Il difficile periodo non ha scoraggiato Confimpresaitalia Verona, che infatti ha reagito tempestivamente: «Questo momento storico lo stiamo affrontando raccogliendo le richieste dei nostri associati: in questo periodo ci siamo adeguati ai tempi ed esigenze facendo molte videoconferenze e incontri in modalità da remoto. Abbiamo comunque continuato ad ascoltare le esigenze delle imprese e dei professionisti, cercando di intervenire dove loro hanno bisogno».

In cantiere un ambizioso progetto: «Il nostro progetto più grande, oltre a crescere nella provincia di Verona, è di esportare il nostro modello scaligero su altre province. Abbiamo accompagnato Padova e l’intento è di essere presenti intatta la regione, per costituire Confimpresaitalia Veneto».

Zocca si dimostra fiero della sua professione e del servizio offerto dalla sua realtà: « Mi motiva la soddisfazione che provo nel fornire servizi e risposte ai nostri associati. Ci distinguiamo dalle altre associazioni dando servizi che servono sul momento. Una persona aderisce a noi nel momento in cui ha bisogno di noi. Cerchiamo di andare a lavorare su tutto il processo aziendale: dalla crescita di fatturato, all’ottimizzazione dei costi, al cogliere finanziamenti, al lato fiscale. Ogni persona nostra associata viene coinvolta da noi e seguita in tutte le sue esigenze».