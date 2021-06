RIFIUTI INDUSTRIALI E DOCUMENTAZIONE RELATIVA

“Le convenzioni con i Comuni di San Bonifacio e di Villafranca vengono incontro alle richieste delle imprese, di avere ancora un punto di riferimento sul territorio, dopo la chiusura delle sedi staccate – spiega Cesare Veneri, Segretario generale della Camera di Commercio di Verona –. Ricordiamo che tutti i servizi ,erogati dalla Camera di Commercio, sono usufruibili on line, inclusa la vidimazione dei formulari. Infatti, da qualche settimana, in alternativa alla vidimazione fisica, è attiva quella on-line, con l’applicazione Vi.Vi.FIR, che permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto, con evidenti risparmi di tempo e di risorse. Il servizio, accessibile, autenticandosi, usando l’identità digitale (Cns, Spid o Cie) ed indicando l’impresa o l’ente, per conto dei quali opera, è gratuito e nasce dallo sforzo congiunto di Unioncamere ed Ecocerved, con il supporto del Comitato nazionale dell’Albo Gestori ambientali”. Il servizio é accessibile, dall'indirizzo https://vivifir.ecocamere.it, dove è possibile trovare anche il materiale illustrativo del servizio ed i tutorial per l'utilizzo. Ottima attenzione alle aziende, che permette alle stesse, risparmio di tempo e rapidità di esecuzione.

Pierantonio Braggio