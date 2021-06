Confindustria Verona ha un nuovo presidente: Raffaele Boscaini.

Il 15 giugno 2021, l’assemblea degli imprenditori associati in Confindustria Verona, ha eletto Raffaele Boscaini a Presidente di Confindustria Verona, per il quadriennio 2021-2025, approvando anche la nomina degli otto Vice Presidenti e il programma di attività, previsto per quadriennio, a venire. Programma, molto ricco di iniziative, che, in breve, di seguito segnaliamo:Confindustria Verona “Casa delle imprese”; Networking, filiere e cluster di imprese per aumentare competitività e alimentare lo sviluppo; Sostenibilità economica sociale e ambientale come base culturale delle imprese in questa necessaria fase di rinnovamento; Capitale umano al centro, una risorsa sorprendente che deve tendere alla massimizzazione delle sue potenzialità, politiche per i giovani; gestione e indirizzo delle risorse economiche europee guidate da parametri di massima efficacia e insieme di efficienza; Internazionalizzazione: l’inevitabile percorso per esprimersi in una dimensione globalizzante; Il nostro territorio e le sue meravigliose peculiarità, progetti e visioni affinché vengano sfruttate e valorizzate al massimo, sono le sette linee di attività per i prossimi 4 anni.“La consapevolezza di non essere soli credo sia la base solida, su cui partire, per immaginare i prossimi quattro anni di attività. Far parte di una rete, come è Confindustria Verona, infatti, ci dà la forza dell’appartenenza, ma soprattutto, della condivisione di esperienze, informazioni, conoscenze – ha commentato il neo Presidente.- Questa consapevolezza ci permette di guardare ai grandi cambiamenti in atto, con fiducia. L’imperativo, oggi, è mettere in campo azioni, per far sì che ne emergano spunti, per un rilancio e per trarre rinnovata energia. Durante i mesi difficilissimi della pandemia, tutti noi abbiamo toccato, con mano quanto Confindustria Verona sia un punto di riferimento, per le imprese” – ha proseguito Boscaini. Il quale ha aggiunto: ”Nei prossimi 4 anni, vorrei che ancor di più la nostra associazione mettesse a frutto questo grande capitale, incrementando il suo ruolo di diffusione di occasioni di crescita, innovazione, relazione, protezione, fiducia e propositività, attraverso un’azione precisa e costante. Per fare questo, sarò affiancato, da otto Vicepresidenti, che possano avviare progetti concreti, su altrettante deleghe. A loro e a tutti i colleghi, che mi hanno supportato, dico ‘grazie’, per la fiducia che mi hanno manifestato“. I Vice Presidenti: Denis Faccioli. Amministratore Delegato TecresSpA, vicepresidente con delega all’internazionalizzazione; Filippo Girardi. Presidente e AD MidacSpA, vicepresidente con delega alle relazioni industriali;Michele Lovato, Presidente e AD LovatoSpA,vicepresidente con delega alla sostenibilità ed economia circolare; Emanuela Lucchini, Presidente ICI Caldaie SpA,vicepresidente con delega alle aggregazioni di filiera;Aldo Peretti. Presidente esecutivo del Gruppo Uteco, vicepresidente con delega a finanza e risorse pubbliche;Giangiacomo Pierini, Public Affairs &CommunicationDirector Coca-Cola HBC Italia Srl: vicepresidente con delega a capitale umano e politiche per i giovani;Lorenzo Poli, Presidente Cartiere Saci SpA, vicepresidente con delega alle relazioni istituzionali;Giuseppe Riello, Amministratore Unico Riello DGR Srl,vicepresidente, con delega allo sviluppo territoriale.Il presidente Boscaini ha, inoltre, affidato ai Giovani Imprenditori il tema delle Nuove occupazioni e, alla Piccola Industria, quello della Cultura d’impresa.

Pierantonio Braggio