Quanti usano la bici a Verona?

Funziona a Verona, dal 17 giugno, il primo contaciclisti elettronico di città, sul tratto che, dal Palazzo della Camera di Commercio, porta ai Portoni della Bra. L’apparecchio prende nota, per così dire, di ogni ciclista, che gli si presenta davanti ed è stato installato a cura di FIAB-Amici della bicicletta, Verona, con uno sforzo economico consistente, ma, bene impiegato, in quanto, esso permette di conoscere l’esatta frequentazione giornaliera della pista, che lo ospita. Inoltre, permette alla FIAB stessa di disporre di dati precisi, da presentare ufficialmente, per esempio, nel caso di richiesta di una pista ciclabile, e per evitare che chi, per qualsiasi motivo, usa la bici, non si senta utente della strada marginalizzato. Già nel primo giorno di funzionamento della nuova apparecchiatura, sempre in attività, con numeri precisi e ben visibili, nella prima mattinata aveva contato, alle ore 11,15, oltre 540 ciclisti di passaggio, mentre, già, si sapeva, che sulla stessa pista, transitano non meno di 1800 ciclisti al giorno­ – tenendo, tuttavia, presente che si tratta di un brevissimo tratto, rispetto all’enorme complesso del traffico ciclistico di Verona. Una importantissima iniziativa, quindi, utile a giustificare l’esigenza di adeguate e più numerose piste ciclabili… Ulteriori info: sede@fiabverona.it.

Pierantonio Braggio