Rinnovata partnership tra Federalberghi Garda Veneto e Unicredit

Federalberghi Garda Veneto e UniCredit rinnovano la storica collaborazione con un ventaglio di soluzioni finanziate studiate per sostenere al meglio le imprese associate nell’attuale, complessa, congiuntura.

Più nel dettaglio, la banca e l’associazione hanno deciso infatti di ampliare il ventaglio degli strumenti di supporto a disposizione degli operatori turistici gardesani così da fornire loro soluzioni finanziare tarate sulle loro specifiche esigenze.

Gli accordi sottoscritti, validi fino a fine 2021 e rinnovabili per l’anno successivo, prevedono diversi livelli di intervento:

«La pluriennale collaborazione con Federalberghi Garda Veneto, figlia di un dialogo intenso e continuo tra le parti, oggi acquisisce una valenza ancora maggiore alla luce della difficile congiuntura che gli operatori filiera turistico-ricettiva stanno affrontando. Come UniCredit siamo infatti consapevoli dell’importanza strategica di tale settore per l’economia di questo territorio e sentiamo forte la responsabilità di sostenerlo con tutti i mezzi a nostra disposizione».

«Una concreta e continuativa collaborazione tra Unicredit e le imprese del territorio è testimonianza di condivisione di obiettivi e rappresenta un risultato importante per la nostra Associazione il cui intento è quello di fornire servizi sempre più personalizzati e rispondenti alle effettive necessità dei propri associati. La partnership con Unicredit permetterà agli associati di Federalberghi Garda Veneto di utilizzare servizi finanziari su misura e un più agevole accesso al credito per fronteggiare gli investimenti strutturali e di conduzione atti a favorire la valorizzazione delle strutture, tenere alto il buon nome dell'ospitalità del Lago di Garda e accrescere la competitività, fondamentale in questa delicata fase di ripresa del settore».