Packaging del vino, semplicità e minimalismo conquistano Vinitaly

Il concorso Vinitaly Design International Packaging Competition l’11 giugno a Veronafiere ha segnato il debutto degli eventi in presenza di Vinitaly nel 2021, tagliando il traguardo delle 25 edizioni consecutive. La giuria, composta dall’architetto Gianni Arnaudo quale presidente e da Fabrizio Bernasconi esperto di branding e design, Alessandra Corsi direttrice marketing e prodotto di Conad, Stefano Raimondi direttore artistico di Art Verona e Chiara Tomasi marketing manager di Fedrigoni Self Adhesives, ha selezionato i migliori abbigliaggi tra i 175 campioni conformi al regolamento arrivati a Verona e selezionato le etichette che verranno proposte ai follower dei canali di Vinitaly per il “Premio Social”.



Il vino "Delle Venezie Doc Pinot Grigio vino biologico "Grigioramato" 2018 della Cantina Cescon Italo storia e vini di Ormelle (Tv) è stato premiato “Etichetta dell’anno 2021”.



Alla Cantina Nosio di Mezzacorona (Trento) è andato il premio speciale “Packaging 2021”, all’azienda Novaripa di Ripa Teatina (Chieti) è stato assegnato il premio “Immagine Coordinata”, mentre il premio “Etichetta Gdo” è stato consegnato al vino Montepulciano D'abruzzo Dop "Pietrame - Edizione Limitata" 2018



Novità 2021 il premio "Ambiente & Sostenibilità" rivolto al packaging che si contraddistingue in ambito ecologico, che è stato attribuito al vino veneto Igt Bianco "Repanda" 2019.



Inoltre, sono stati attribuiti 28 premi, tra Etichette d’Oro, d’Argento e di Bronzo, ai campioni in gara nelle 12 categorie esaminate quest’anno.



«Vinitaly Design International Packaging Competition offre uno spaccato della creatività italiana. Le bottiglie sono ambasciatori del vino e l’etichetta, se ragionata con pensiero critico, valorizza sia il prodotto, sia l’azienda e il territorio a cui appartengono» ha commentato il presidente di giuria Gianni Arnaudo.

«Abbiamo trovato soluzioni interessanti e innovative, un’attenzione della ricerca nei materiali, dimensioni e forma delle bottiglie. Il trend che accomuna è la ricerca del minimalismo, etichette e confezioni con pochissime informazioni ma rilevanti. La selezione delle parole è fondamentale e le aziende lo hanno capito. Come giuria abbiamo privilegiato anche noi questa tendenza» ha detto Alessandra Corsi di Conad.

«Il packaging è un interprete di quelli che sono i bisogni e i valori della società in cui viviamo. I consumatori cercano chiarezza ed informazioni. A conferma di questo, tutte le etichette più apprezzate oggi dalla giuria possedevano semplicità e trasparenza» ha commentato Fabrizio Bernasconi.

«Un grande impegno a livello di originalità. Tutte le aziende partecipanti hanno presentato in maniera innovativa i loro prodotti. Ci sono due vie nell’arte, una concettuale e una via figurativa, e le ho viste espresse anche in questo contesto» ha detto Stefano Raimondi.

«Abbiamo notato una tendenza minimalista delle etichette. Una scelta piacevole che svecchia l’immagine delle bottiglie da vino italiane. Noi giurati siamo stati sopresi per l’audacia e la voglia di sperimentare e abbandonare la tradizione. I designer e le cantine lavorano in maniera sinergica e seguono i trend di mercato a livello internazionale, in linea con gli altri paesi competitor del mondo del vino che stanno implementando logiche e modelli di design del packaging rivolti a target più giovani» il commento di Chiara Tomasi.



La competizione internazionale di Vinitaly nata nel 1996 premia l’abbigliaggio delle bottiglie di vini e distillati a base di uve, vinacce, mosto o vino, gin, rhum, whisky e altri distillati diversi dall’uva, dei liquori e dell’olio extravergine di oliva. Al giudizio dell’occhio esperto della commissione bottiglie, chiusure, capsule, etichette, controetichette, collarini, pendagli e sigilli dei campioni in gara.



Premio speciale "Etichetta dell'anno 2021"

DELLE VENEZIE DOC PINOT GRIGIO VINO BIOLOGICO "GRIGIORAMATO" 2018

Cantina Cescon Italo Storia e Vini S.r.l. - Roncadelle di Ormelle (TV)

Grafica: Mimico Design Snc - Cison di Valmarino (TV)



Premio speciale "Packaging 2021"

NOSIO S.P.A. - Mezzocorona (TN)

Grafica: Spazio di Paolo - Spoltore (PE)



Premio speciale “Immagine coordinata 2021”

NOVARIPA S.C.A. - Ripa Teatina (CH))

Grafica: Spazio di Paolo - Spoltore (PE)



Premio speciale “Etichetta GDO"

“PIETRAME” EDIZIONE LIMITATA MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP 2018

Cantina Tollo - Tollo (CH)

Grafica: Concept Store - Pescara



Premio speciale "Ambiente & Sostenibilità"

VENETO IGT BIANCO "REPANDA" 2019

Az. Agr. Roeno di Fugatti R.&C. S.S - Brentino Belluno (VR)

Grafica: Kiboko S.r.l. - Rovereto (TN)



Categoria 1: confezioni di vini bianchi tranquilli a denominazione di origine e a indicazione geografica

Etichetta d'Oro

IL BIANCO DELLE COLLINE TEATINE IGT 2019

Az. Nicola Di Sipio S.r.l. - Ripa Teatina (CH)

Grafica: Spazio di Paolo - Spoltore (PE)

Etichetta d'Argento

OFFIDA DOC PECORINO VINO BIOLOGICO "CANAPALE" 2020

Azienda Agricola Biologica Centanni Giacomo - Montefiore dell'Aso (AP)

Grafica: Rossomura S.r.l.s. – Pescara



Etichetta di Bronzo

LUGANA DOC "LA MUSINA" 2020

Casa Vinicola Sartori S.p.a. _ Negrar di Valpolicella (VR)

Grafica: Advision S.r.l. - Marano di Valpolicella (VR)



Categoria 2: confezioni di vini dolci naturali e di vini liquorosi tranquilli a denominazione di origine e a indicazione geografica

Etichetta d'Oro

VINO DA UVE APPASSITE "NOTTE UNA A UNA" 2020

Di Lenardo Società Agricola S.s. - Gonars (UD)

Grafica: Reverse Innovation – Milano



Etichetta d'Argento

TERRE DI CHIETI IGP MOSCATO PASSITO "DOVIZIA"

Novaripa S.c.a. - Ripa Teatina (CH)

Grafica: Spazio di Paolo - Spoltore (PE)

Etichetta di Bronzo

PANTELLERIA DOC PASSITO LIQUOROSO 2020

Carlo Pellegrino & C. S.p.a. - Marsala (TP)

Grafica: Alias S.r.l. (PA)



Categoria 3: confezioni di vini rosati tranquilli a denominazione di origine e a indicazione geografica

Etichetta d'Oro

FRIULI DOC GRAVE ROSATO "CLÁR DE LUNE" 2020

Piera Martellozzo S.p.a. - San Quirino (PN)

Grafica: HDG Hangar Design Group S.r.l. – Milano



Etichetta d'Argento

TERRE SICILIANE IGT ROSATO "BARONE D'ALBIUS" 2020

Nosio S.p.a. - Mezzocorona (TN)

Grafica: Spazio di Paolo - Spoltore (PE)



Etichetta di Bronzo

MARCHE IGT ROSATO "FLORALIA" 2020

Azienda Agricola Biologica Centanni Giacomo - Montefiore dell'Aso (AP)

Grafica: Rossomura S.r.l.s. - Pescara



Categoria 4 - confezioni di vini rossi tranquilli a denominazione d’origine e a indicazione geografica delle annate 2020 e 2019

Etichetta d'Oro

RABOSO IGT VENETO “BACK TO BASIC”

La Cantina Pizzolato S.r.l. - Villorba (TV)

Grafica: Stefano Torregrossa - Onice! Design - Sona (VR)



Etichetta d'Argento

CHIANTI COLLI SENESI DOCG "TRAVERSA DEI MONTI" 2019

Banfi S.r.l. - Montalcino (SI)

Grafica: Officina Grafica – Firenze



Etichetta di Bronzo

BASILICATA IGP ROSSO "IL FATTORE" 2020

Ditta Individuale Tenute Agricole Santojanni Gaetana - Forenza (PZ)

Grafica: Lillalab - Liquid Creative Studio - Potenza



Categoria 5 - confezioni di vini rossi tranquilli a denominazione d’origine e a indicazione geografica dell’annata 2018 e precedenti

Etichetta d'Oro

ROSSO PICENO DOC SUPERIORE "RENARIE" 2018

Azienda Agricola Biologica Centanni Giacomo - Montefiore dell'Aso (AP)

Grafica: Rossomura S.r.l.s. - Pescara



Etichetta d'Argento

VALPOLICELLA DOC CLASSICO SUPERIORE "MONTEGRADELLA" 2017

Casa Vinicola Sartori S.p.a. - Negrar di Valpolicella (VR)

Grafica: Advision S.r.l. - Marano di Valpolicella (VR)



Etichetta di Bronzo

COLLI TREVIGIANI IGP “WILDBACHER” 2015

Col Sandago - Susegana (TV)

Grafica: Inventium - Milano



Categoria 6 - confezioni di vini frizzanti a denominazione d’origine e a indicazione geografica

Etichetta d'Oro

EMILIA IGT LAMBRUSCO FRIZZANTE SECCO "MIGLIOLUNGO"

Cantina di Arceto - Scandiano (RE)

Grafica: Advision S.r.l. - Marano di Valpolicella (VR)



Categoria 7 - confezioni di vini spumanti prodotti con fermentazione in autoclave (metodo charmat) e con fermentazione in bottiglia (metodo classico)

Etichetta d'Oro

PROSECCO DOC SPUMANTE EXTRA DRY "CAJ"

Col dei Franchi - Resana (TV)

Grafica: House of Mouse S.r.l. - Resana (TV)



Etichetta d'Argento

TRENTO DOC RISERVA EXTRA BRUT MILLESIMATO "DOLOMIS" 2017

Finrise S.r.l. - Trento

Grafica: Killeridea - Rovereto (TN)



Etichetta di Bronzo

VINO SPUMANTE BRUT "CECI 1938"

Cantine Ceci S.p.a. - Torrile (PR)

Grafica: Roberta Bolsi S.r.l. - San Secondo Parmense (PR)



Categoria 8 - confezioni di distillati provenienti da uve, vinacce, mosto o vino

Etichetta d'Oro

GRAPPA OTTENUTA DA VINACCE "OLD WOLF"

Distilleria Antonellis di Paolo Saverio Antonellis - Venticano (AV)

Grafica: Basile ADV - Bonito (AV)

Grafica: Studio Grafico Piero Furlanetto - Bibano di Godega Sant'Urbano (TV)



Categoria 9 - confezioni di distillati con provenienza diversa dall’uva

Etichetta d'Oro

GIN "PARACELSO" 2021

Baldinini S.r.l. - Rimini (RN)

Grafica: Spazio di Paolo - Spoltore (PE)



Categoria 11 - confezioni di olio extra vergine d’oliva

Etichetta d'Oro

SICILIA I.G.P. OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA “AMABILE”

Azienda Agricola Amabile - Castelvetrano (TP)

Grafica: Agarthi - Carini (PA)



Categoria 12 - confezioni di birra

Etichetta d'Oro

BIRRA PACIFIC PALE ALE "TRACK21"

Birrificio Ventitrè - Grottaminarda (AV)

Grafica: BasileADV - Resistenza (AV)



Etichetta d'Argento

BIRRA BERLINER WEISSE "CHAKRA BOOSTER"

Birrificio Badala - Montemurlo PO

Grafico: Dario Frattaruolo - Camaiore (LU)



Etichetta di Bronzo

BIRRA INDIA PALE ALE - BIG BANG BEER "ECLISSE"

Birra Flea - Gualdo Tadino (PG)

Grafica: Birra Flea - Gualdo Tadino (PG)



Categoria 14 – packaging box

Medaglia d'Oro

BIRRA "TRACK21"

Birrificio Ventitrè - Grottaminarda (AV)

Grafica: BasileADV - Resistenza (AV)



Medaglia d'Argento

BIRRA "CHAKRA BOOSTER"

Birrificio Badala - Montemurlo PO

Grafico: Dario Frattaruolo - Camaiore (LU)



Medaglia di Bronzo

TRENTO DOC RISERVA EXTRA BRUT MILLESIMATO "DOLOMIS" 2017

Finrise S.r.l. - Trento

Grafica: Killeridea - Rovereto (TN)