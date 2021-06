Zeni1870, da domani partono le “immersioni sensoriali"

Non solo degustare il vino ma, letteralmente, esplorarlo. Questa è l’idea di fondo che da sempre accompagna Zeni1870, storica winery boutique di Bardolino: offrire all’esperto così come al neofita, una vera e propria immersione sensoriale che possa spaziare tra gusto, olfatto, vista, udito, tatto, fuori da qualsiasi schema e libera da ogni ordine precostituito.

È da qui che la cantina intende ripartire in occasione dell’apertura al pubblico della Bottaia affrescata e di Go, l’unica Galleria Olfattiva italiana dedicata esclusivamente al vino, in programma domani, martedì 15 giugno.



Due i vini scelti per la Galleria Olfattiva: il Bardolino Chiaretto in Anfora, in omaggio alla stagione estiva ormai alle porte, e l’Amarone Vigne Alte, quale contro altare per potenza e struttura. Chi invece sceglierà le degustazioni eno-sensoriali in Bottaia potrà spaziare tra le differenti referenze firmate dalla Cantina, in abbinamento a raffinati assaggi per esaltare al meglio le caratteristiche dei vini.



«È per noi una gioia – sottolinea Elena Zeni, alla guida dell’azienda assieme ai fratelli Fausto e Federica - poter tornare ad accogliere visitatori e turisti, soprattutto in questa stagione dove, qui sul Garda, la vita gradualmente riprede con ritmo e dinamicità. In questi mesi abbiamo lavorato sodo per essere pronti a questo grande momento e celebrare la ripartenza con quanti ci sceglieranno. I vini che abbiamo voluto mettere in degustazione sia in Go che in Bottaia, vogliono essere un omaggio alla bella stagione e alla voglia di vivere e di guardare avanti».