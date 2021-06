Verona Minor Hierusalem, riaprono le visite in presenza

Anche quest’anno, VMH ha partecipato all’iniziativa “La lunga notte delle Chiese”, organizzata dall’Associazione BellunoLanotte.com, in collaborazione con le Diocesi partecipanti. In tale quadro e per chiarire tale tematica, VMH ha proposto, venerdì 4 giugno, un laboratorio ad hoc. La sessione “Visibile Thinking” ha potuto, quindi, essere seguita online, da numerosi interessati.

VMH segnala la ripresa delle sue normali attività, che riteniamo importantissime, per la cultura ed il turismo, nella nostra città.