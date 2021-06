Sicurezza in rete, sabato un webinar

Si terrà sabato 19 giugno via Zoom, dalle 9 alle 10:30, un incontro di formazione gratuito e aperto a tutte le aziende del Territorio, intitolato "Sicurezza informatica: come lavorare in rete senza generare rischi per la propria azienda".

Sei certo che aprire un pdf allegato ad un'email sia sempre una buona idea? Come puoi prevenire i danni al Server della tua azienda? Cosa puoi fare se ormai il guaio è stato fatto? Il dott. Loranz Asalli, consulente informatico di Ithaca Studio, ci guiderà in questo percorso con un linguaggio chiaro alla portata di tutti.



Se vuoi partecipare clicca sul pulsante sotto o scrivici una email a segreteria@lignumverona.it indicando la casella di posta alla quale mandare il link per seguire il live.