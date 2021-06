Alberi che rivivono

L’iniziativa, pensata più che ottimamente, da Licia Massella, fondatrice dell’omonima Galleria d’Arte, con sede in via Dietro Filippini, 13, Verona, porta il titolo: “Una nuova vita agli alberi”.

L’evento, ad ingresso gratuito, si terrà, nel quadro del “Mura Festival 2021”, attivo sui Bastioni della Circonvallazione Maroncelli, nel periodo dal 30 giugno, al 4 luglio prossimi, e sarà costituito da un simposio di scultura, destinato al recupero artistico degli alberi divelti dal nubifragio, che colpì Verona, il 23 agosto 2020. Undici scultori, provenienti, da varie città d’Italia ed uno, direttamente da Madrid, Spagna, lavoreranno per “dare nuova vita” ad enormi tronchi, trasformandoli in sculture, per la città scaligera. Sotto la direzione artistica di Licia Massella, sono stati allocati, nella sede di quello, che sarà un grande laboratorio a cielo aperto, ventiquattro grandi parti di troco, che i citati artisti, trasformeranno in piccoli monumenti.

Il pubblico potrà assistere al lavoro degli scultori, per tutto il periodo del simposio, ossia, per cinque giorni, con il seguente orario: ore 9.30 -13 e 15,30 -19. L’ultimo giorno della rassegna, il 4 luglio, avrà luogo la presentazione e la consegna delle sculture eseguite, alla città di Verona..

Gli scultori

Gianfranco Andreoli, Mantova;

Mario Boccolini, Madrid;

Marco Busarello, Trento;

Sara Celeghin, Padova;

Mauro Ferrari, Verona;

Gino Lunz, Trento;

Felice Maganzini, Trento;

Livio Recla, Trento;

Samuel Silvestrin, Padova;

Moreno Togni, Trento.

Opereranno sotto la direzione artistica di Licia Massella, pure scultrice. Per ulteriori Info: 348 756 0462. Dirette streaming avranno luogo alle ore 11 e alle 18, pagina facebook Galleria Massella, che ha previsto, molto opportunamente, anche un angolo, dedicato al "dialogo" dei bambini, “con gli alberi”. Grande iniziativa, che, attraverso l’amore per l’arte, in questo caso, arte-scultura, sottrae prezioso e profumato legno allo smaltimento, trasformandolo in opere, che sapranno raccontare la lunga storia degli alberi venuti meno, abbellendo, al tempo, la città.