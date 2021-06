Veronesi nel Mondo, Badalotti è il nuovo presidente

Lunedì 24 maggio, Enzo Badalotti, 78 anni, cantante lirico, è stato eletto, all’unanimità, nuovo Presidente dell’Associazione Veronesi nel Mondo, per il prossimo quadriennio. Entrato nel precedente esecutivo, inizialmente, per simpatia e ammirazione, nei confronti degli emigrati Veronesi, dedica il suo impego a sostegno dell’Associazione.

Nel 2017, come vicepresidente, ha realizzato il progetto di portare a termine la statua “Giulietta Romeo Eternity”, destinata a rappresentare, appunto, i Veronesi nel Mondo. L’opera è stata, quindi, esposta nei più importanti capoluoghi Veronesi, per raggiungere, poi, Charleroi, Belgio, dove vive un’importante Comunità di emigrati italiani.

La scultura, ora, è allocata nel Castello di Villafranca. Nei due ultimi anni, pur nei limiti imposti dal Corona virus, Badaloni ha traghettato l’Associazione verso il nuovo esecutivo, mirando a trasformare l’Associazione, in “veicolo culturale di tradizioni di notevole visibilità concreta, per tutti i Veronesi nel Mondo”.

Ad affiancare il presidente

i vicepresidenti Sergio Ruzzenente, con funzione di vicario, e Luciano Corsi;

il segretario, Flavio Maccacaro;

il vicesegretario, con delega alle Piattaforme social, Michele Maccacaro;

il tesoriere, Guido Nicola Vincenzi.

Altri membri del CDA in carica

Luigino Confente,

Vito Massalongo,

Domenico Miceli,

Claudio Valente,

Pietro Battistoni,

Amedeo Prezzi,

Guido Nicola Vincenzi,

Alessandro Torluccio.

A Giovanni Rana è stata rinnovata, all’unanimità, la nomina di Presidente onorario. Consigliere spirituale è mons. Edoardo Sacchella.

«Ringrazio tutti i colleghi, per la fiducia che hanno voluto accordarmi: non posso che essere orgoglioso di guidare l’Associazione, nella quale milito da sei anni – ha dichiarato il neo Presidente –. Responsabilità sociale, etica ed ambientale, valorizzazione delle nostre tradizioni e dialogo, con la le Istituzioni saranno le linee guida, su cui incentrerò il mio mandato. Ci aspettano anni intensi, nei quali saranno necessari visione e impegno, qualità che non mancano ai nostri associati, soprattutto la fascia giovane e femminile».

L'Associazione Veronesi nel Mondo

L’Associazione Veronesi nel Mondo assiste e indirizza gli associati, in materia previdenziale, in Italia e all’Estero, in campo fiscale, nelle ricerche anagrafiche, per il recupero della cittadinanza, avvalendosi anche di esperti, per consulenze esterne; promuove iniziative culturali di interesse sociale in Provincia e nei luoghi di emigrazione. Organizza viaggi, vacanze culturali, visite alle “Famiglie”, in tutti i continenti; organizza corsi formativi rivolti a giovani discendenti di emigranti veronesi e veneti; per gli stessi e per anziani di origine veneta, organizza soggiorni e visite ai luoghi d’origine; favorisce interscambi sociali, culturali ed economici fra la Provincia e le comunità veronese nel mondo; organizza assemblee e dibattiti su maggiori temi di interesse dei Veronesi nel mondo e sull’emigrazione, nonché promuove iniziative editoriali, anche in forma multimediale, sugli stessi argomenti.