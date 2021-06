Trestini, ANCE: «Verona 2040 per studiare la città del futuro»

ANCE Verona,l’Associazione Nazionale Costruttori Edili rapportata alla nostra provincia, nasce nel 1946 come Collegio Costruttori di Verona. Oggi Raggruppa le imprese del territorio con la volontà di perseguire interessi comuni e lavorare insieme per lo sviluppo territoriale.

Un momento storico particolare quello che ANCE ha affrontato nell’ultimo anno, trovandosi a coniugare nuove dinamiche di gestione aziendale e un generale aumento del lavoro.

«Ci stiamo confrontando con le difficoltà di gestione dopo il periodo di lockdown - racconta il presidente Carlo Trestini - ma anche, fortunatamente, con una grande richiesta di nuove costruzioni, che rispecchiano nuove esigenze della clientela, sia privata che pubblica».

Il lavoro è ancora fortemente orientato verso lo sviluppo del bonus 110%, sfruttandone tutte le potenzialità ma anche risolvendo le criticità emerse negli ultimi mesi. In partenza, inoltre, un nuovo progetto insieme a Confindustria Verona.

Verona 2040 per studiare la città del futuro

«Il progetto si chiama Verona 2040 e mira a studiare la città del futuro da qua a 20 anni. Nasce dall’esigenza di riunire attorno ad uno stesso tavolo i principali attori del territorio veronese, perché ci siamo resi conto di come i progetti per lo sviluppo di Verona siano tra loro slegati» confessa Trestini. «Manca sinergia e pensiero comune. Per questo abbiamo cercato di coinvolgere tantissime personalità, per capire come ciascuna categoria di attori vede Verona e il loro settore nei prossimi anni e nel futuro più lontano. Insieme al CRESME, Centro Ricerche Economiche Sociologiche e di Mercato nell'Edilizia, stiamo analizzando criticità e potenzialità di Verona per offrire soluzioni volte allo sviluppo di una città sostenibile, accogliente e pronta a rispondere alle esigenze dei cittadini. La prima analisi è stata presentata circa un mese fa; ora stiamo lavorando sulla seconda. Sceglieremo poi alcuni progetti da redigere e realizzare nei prossimi 5-10 anni».

Un impegno costante quello di ANCE Verona che incarna il senso di condivisione e appartenenza propria dell’associazionismo. «Fare la propria parte, con le proprie capacità, per il bene comune è fondamentale per lo sviluppo futuro. Solo insieme si possono realizzare grandi cose».