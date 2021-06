Anche a Cavaion la "task force per la digitalizzazione" dei Geometri

Arriva anche a Cavaion Veronese la “Protezione Civile per la digitalizzazione” del Collegio Geometri di Verona. A ribattezzarla così la sindaca Sabrina Tramonte per indicare l’urgenza e la necessità dell’intervento dei geometri veronesi a favore della sua Amministrazione. Giovedì mattina, infatti, il presidente del Collegio Geometri Fiorenzo Furlani e la sindaco Tramonte hanno firmato il protocollo d’intesa che prevede l’intervento, volontario e gratuito, di 10 geometri professionisti per scansionare e rendere digitali le pratiche edilizie conservate, in formato cartaceo, nell’archivio comunale. Alla sottoscrizione del protocollo erano presenti anche il segretario del Collegio Romano Turri e l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Tonoli.



La necessità di questo intervento è determinata dal fatto che, in questi mesi, gli uffici del Comune di Cavaion hanno visto aumentare le richieste di accesso agli atti per ottenere i bonus edilizi, fino al 200%. La conseguenza diretta è l’allungamento dei tempi di risposta per cittadini e professionisti che vogliono verificare se gli immobili possiedono, o meno, le caratteristiche per acceder ai bonus fiscali in vigore.

«Come categoria professionale – spiega il presidente Fiorenzo Furlani – dopo aver rilevato il problema del forte incremento delle richieste di accesso agli atti, abbiamo deciso di impegnarci direttamente a favore della collettività. La nostra categoria professionale, da sempre, è retta dai valori di competenza, volontarietà e gratuità, ma questo non può bastare. Noi ci mettiamo a disposizione di cittadini e Amministrazioni, ma il tema della digitalizzazione della P.A. va affrontato con leggi e stanziamenti adeguati perché è fondamentale per le imprese, i professionisti e i cittadini. I bonus fiscali sono sicuramente importanti, ma è necessario che siano promulgate norme chiare e applicabili perché i cittadini possano usufruirne, altrimenti gli incentivi rimarranno sulla carta e non saranno utili per la ripartenza dopo questi duri anni di emergenza sanitaria».

Dalla settimana prossima, i geometri professionisti si alterneranno, un giorno a settimana per scansionare e rendere digitali i documenti cartacei conservati nell’archivio Edilizia del Comune.



«Abbiamo aderito a questo progetto del Collegio Geometri – spiega la sindaca Tramonte – perché, in questo momento, gli uffici tecnici sono intasati dalle richieste di accesso agli atti dei cittadini. I nostri uffici sono molto efficienti, ma è chiaro che se la domanda supera in maniera esponenziale la nostra capacità di risposta, i tempi di attesa si allungano e non vogliamo che questo accada. Ci affidiamo ai geometri perché sappiamo che possono mettere la loro professionalità a disposizione dei cittadini, visto che i quesiti necessitano di risposte precise dal punto di vista tecnico. Allo stesso tempo, dando risposte certe, mettiamo i professionisti e la filiera edile del territorio nelle condizioni di poter lavorare. Il contributo del Collegio diventa veramente prezioso perché ci permette di rispondere in maniera più efficace, più efficiente e in tempi più brevi. A loro va un sentito ringraziamento perché sono un po’ come la ‘Protezione Civile’ che interviene in caso d’urgenza».

«Ogni martedì pomeriggio – spiega Romano Turri, segretario del Collegio Geometri – due professionisti a turno si alterneranno per scansionare le pratiche edilizie. L’accordo prevede che il progetto duri un anno».