Come cercare lavoro oggi, un seminario per scoprirlo

All’interno del progetto S.T.E.P.S. – Shared Time Enhances People Solidarity (“La condivisione del tempo rafforza la solidarietà tra le persone”), finanziato dal programma Urban Innovation Action dell’Unione Europea, con un finanziamento a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), si inserisce l'incontro online previsto per il 18 giugno dalle ore 16 alle ore 19 dal titolo: "Cercare lavoro oggi, come?"

L’incontro è rivolto a donne e uomini, in prevalenza ma non esclusivamente residenti nella 3^ Circoscrizione di Verona. Si prevede un numero di partecipanti massimo di 15 persone per incontro.