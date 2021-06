Isola della Scala, al Palariso il campionato italiano di endurance 2021

L’evento, non tenutosi nel 2020 causa virus, è stato organizzato dal team di Italia Endurance Festival, guidato da James Coppini e Diego Albiero, in collaborazione con Fieracavalli di Verona (main sponsor), Ente Fiera e Comune di Isola della Scala. “Da dieci anni, organizziamo campionati mondiali ed europei di Endurance sul territorio“, commenta Diego Albiero, vicepresidente Italia Endurance Festival, “e siamo onorati che la Federazione equestre internazionale (Fei) ci abbia assegnato l’evento mondiale del 2022. che rappresenta l’apice del nostro impegno e premia la professionalità, con cui abbiamo lavorato fino ad oggi.

La scelta della location veronese è l’elogio di un territorio, che si presta. in modo perfetto, a questa disciplina”. Palariso “Giorgio Zanotto” ha dato spazio a 105 cavalieri in rappresentanza di 12 nazioni: Argentina, Austria, Brasile, Croazia, Francia, Germania, Italia, Kuwait, Polonia, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, America. La gara ha coinvolto cavalli di razza purosangue arabo.

Michele Filippi, amministratore unico di Ente Fiera di Isola della Scala

«L’evento internazionale ci consente di valorizzare una location ideale, immersa nella natura, che si presta ottimamente, per questi prestigiosi eventi sportivi. Purtroppo, a causa della pandemia, l’evento si è tenuto a porte chiuse, ossia senza partecipazione di pubblico».

Per Isola della Scala, s’è trattato d’un appuntamento importante, per la ripartenza.

Stefano Canazza, sindaco di Isola della Scala

«È un importante segnale di condivisione, con i colleghi Sindaci dei Comuni limitrofi rappresenta anche il motore di ripartenza della Pianura veronese. Rivolgo poi un ringraziamento particolare al presidente e al direttore di Veronafiere, Maurizio Danese e Giovanni Mantovani, per l’attenzione e il sostegno che sempre ci dimostrano».

La competizione

La competizione è consistita, nello svolgimento di un percorso di 160 km, suddivisi in cinque anelli, dislocati nelle campagne veronesi toccando, oltre a Isola della Scala, i comuni di Erbè, Sorgà, Nogara, Vigasio e Trevenzuolo, che rientrano, nel comprensorio produttivo del Riso Nano Vialone Veronese Igp. L’affascinante maratona equestre è iniziata sabato mattina alle ore 5,30 e si è conclusa, con la proclamazione del vincitore alla sera, alle ore 18,30. I Campionati del mondo di Endurance si terranno, a Isola della Scala – che, in tal modo, non solo con il suo pregiato Riso, si internazionalizza – il 22 ottobre 2022.