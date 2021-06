L’estate a Monte del Frà: eventi, appuntamenti e iniziative a Sommacampagna

Un’estate ricca di eventi e mai scontata, quella che arriva a Monte del Frà. L’azienda di Sommacampagna (Verona), situata in una posizione strategica a pochi chilometri sia dal lago di Garda che dalla città di Verona, è pronta ad accogliere wine lovers, enoturisti e chiunque voglia godersi qualche ora tra le vigne. E-bike tour, wine yoga, picnic in vigna e degustazioni guidate: un’ampia offerta di esperienze che permetteranno di scoprire l’eccellenza dei vini prodotti dall’azienda, visitarne i vigneti e la cantina, conoscere il territorio e assaporare prodotti locali.

Per gli amanti dello sport e dell’attività all’aperto Monte del Frà organizza una duplice proposta en plein air. L’e-bike tour al Lago di Garda, per chi ama spostarsi su due ruote, è un percorso sostenibile tra le colline moreniche di Custoza, tra storia, sport, natura ed enogastronomia, attraverso distese di vigneti e viali alberati, con tappe nelle zone di rilevanza storica e l’assaggio di vini e sapori del veronese. Il percorso è suddiviso tra strade bianche, secondarie e principali, adatte a ogni livello di competenza.



Wine Yoga invece è l’esperienza di benessere, realizzata in collaborazione con la palestra scaligera Move It 360, che nasce dall’incontro di vino e yoga per chi è alla ricerca di un nuovo equilibrio. Una disciplina di cui Monte del Frà è ambasciatore in Italia dal 2019: i partecipanti saranno accolti nella tenuta di Sommacampagna per un’ora di relax al tramonto, che unisce i benefici rilassanti e destressanti dello yoga a quelli antiossidanti e antinfiammatori del vino rosso. La lezione si conclude con la degustazione di due vini Monte del Frà.



Picnic in vigna è la proposta pensata per chi desidera trascorrere qualche momento di riposo con amici e parenti all’insegna del gusto e dei sapori locali: il cestino da picnic include, oltre a tovaglia, piatti e posate, i vini Monte del Frà e alcune proposte di gastronomia del territorio, disponibili anche in versione vegetariana. Completano l’esperienza il tour guidato della cantina e la passeggiata tra i vigneti che sovrastano le colline di Custoza.



All’offerta di Monte del Frà si aggiungono infine cinque proposte diverse di degustazione: la classica, quella in vigneto, quella dedicata ai vini iconici, la degustazione gourmet e quella alla cieca, con la possibilità anche di regalare queste esperienze attraverso dei voucher, per donare un’emozione unica che si ricorda nel tempo.

Ulteriori informazioni e prenotazioni www.montedelfra.it/enoturismo/<wbr></wbr>.