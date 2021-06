Cattolica-Generali, Fitch conferma il rating IFS ad A

La decisione segue l’annuncio da parte di Generali di un’offerta pubblica di acquisto volontaria, per cassa, sulla totalità delle azioni ordinarie di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A (“Cattolica”), non possedute da Generali, per un ammontare pari a circa € 1,2 miliardi. Su base pro-forma, Fitch si attende che l’acquisizione risulti complessivamente neutrale, dal punto di vista della capitalizzazione, della leva finanziaria e del profilo di rischio d’investimento di Generali.