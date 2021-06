Web Marketing, corso online gratuito per disoccupati over 30

CNA Academy lancia una nuova edizione estiva del corso online in Web Marketing. Il percorso di formazione è completamente gratuito, e si rivolge a disoccupati con più di 30 anni di età residenti nella Regione Veneto.

Il corso è strutturato in 64 ore totali in modalità formazione a distanza, con partenza il 28 giugno. È pensato in particolare per tutti coloro che desiderano aggiornare o acquisire nuove competenze e <wbr></wbr>inserirsi in aziende che investono in strategie di comunicazione digitale per promuovere la propria attività, il proprio prodotto o servizio.



Un progetto promosso da Ecipa NordEst con il supporto di CNA, che si colloca all’interno delle attività programmate dalla Regione Veneto nell’ambito di AxL, l’iniziativa “Assegno per il Lavoro” che prevede voucher di spesa virtuale da utilizzare per corsi di formazione professionalizzante, o consulenze individuali.

Obiettivi del corso



Frequentando il corso i partecipanti potranno affinare le proprie conoscenze e abilità in tema di web e social, imparando a sviluppare reti commerciali, trend di mercato, prevedere l’andamento e creare offerte sul profilo del cliente target.

L’obiettivo principale è quello di formare figure professionali con competenze specifiche e diversificate, legate allo sviluppo di strategie di marketing, con ottime capacità di lavoro in team e relazione con il cliente, in grado di implementare campagne di web marketing integrate, per migliorare il posizionamento competitivo dell’azienda e la brand awareness.

Date e orari



In programma 4 settimane di lavoro, tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al giovedì:

settimana 1: da lunedì 28 giugno a giovedì 1° luglio



settimana 2: da lunedì 5 a giovedì 8 luglio



settimana 3: da lunedì 12 a giovedì 15 luglio



settimana 4: da lunedì 19 a giovedì 22 luglio.

Programma



Il programma di lezioni prevede i seguenti approfondimenti:

Fondamenti di web marketing



Differenza fra marketing tradizionale e web 2.0



Le fasi di pianificazione di una strategia di web marketing



Caratteristiche del mercato e analisi della conoscenza



Tools e canali del web marketing



Le fasi per la creazione della brand identity aziendale



Piano dei contenuti e storytelling.



Tecniche per l’acquisizione di nuovi clienti



Metodi per la gestione efficace del cliente



Strumenti di rilevazione delle esigenze online follow-up all'interno della strategia commerciale



Cenni di Google Microsoft, Principi e canali della comunicazione



I reclami, gusti e preferenze del cliente



Tecniche di fidelizzazione del cliente



Dinamiche organizzative e la comunicazione interna dell’azienda



Tecniche di team working





Costo

Gratuito

Destinatari

Per poter accedere ai corsi finanziati, gli interessati devono rispettare i seguenti requisiti: