Servizi di trasporto di “atv”, Verona.

Ma…, per la rete urbana di Verona: è prolungata la frequenza invernale delle linee, sino al 27 giugno, con esclusione delle corse scolastiche; dal 7 giugno, saranno ripristinati i servizi urbani serali, ad eccezione del “notturno” di venerdì e sabato; navetta AirLink Stazione Porta Nuova - Aeroporto Catullo: viene riattivata, con frequenza di 20 minuti; navetta 77, Park Centro - Centro storico: viene riattivata, con corse, ogni 10 minuti. Collegamenti, con il Garda: istituita la nuova linea 482, per il collegamento, fra Aeroporto Catullo e Lago di Garda, via Peschiera, con frequenza d’ogni ora. Sarà riproposto il collegamento fra tutta la sponda gardesana e le località d’entroterra: Riva del Garda - San Benedetto di Lugana, tutti giorni, festivi compresi, sino all’una di notte. Da notare: corse. ogni ora, sono in essere da Riva a Malcesine (linea 484), ogni mezz’ora, da Malcesine a Garda (483-484), da Garda a Peschiera, ogni 20 minuti (164-482-483), coprendo tutte le località della sponda veronese, Gardaland e CanevaWorld compresi. La linea 164, quindi, opererà ogni ora, nel tratto Garda, Lazise e Verona, dove attivo è il servizio rapido della 185, con fermate solo a Verona, Lazise, Cisano, Bardolino e garda. La linea 163 copre tutte le fermate lungo il tragitto. La linea 470, parte da Garda e Costermano, raggiungendo San Zeno, Lumini e Prada, con sette corse al giorno. Da Garda, raggiunge il Santuario della Madonna della Corona la linea 476, con portabici + bus navetta, da Spiazzi al Santuario, ogni 15 minuti, nei giorni festivi) e ogni 30 minuti, nei feriali. Borghetto s. Mincio - Parco Segurtà, Peschiera, Lazise e Parco Natura Viva di Pastrengo – linea 479. Linea Lago di Garda-Venezia – al martedì e al giovedì, viene confermata. Servizio post-opera Arena-Lago di Garda: parte da Piazza Cittadella, mezz’ora dopo il termine dello spettacolo, permettendo di raggiungere le località, fra Peschiera e Malcesine. Quanto a Lessinia, in bici, ogni sabato e domenica il bus Walk&Bike Lessinia porta i bikers da Verona, con partenza alle ore 9 a Boscochiesanuova-San Giorgio. Legnago: un bus, linea 144, collegherà, come in passato, ogni ora, per tutta la giornata, Legnago a Verona e ritorno. Opererann, pure, la linea express 04, Legnago-Verona e i numeri 157-158-159-160 sulla direttrice Villafranca-Verona, ogni mezz’ora, ma, ogni ora, da metà mattina e da metà pomeriggio. Ulteriori dati, su www.atv.verona.it e sulla web app Info bus Verona.