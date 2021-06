«SCUOLA EUROPA È IL TUO LICEO»: ON AIR LA NUOVA CAMPAGNA DI SCUOLA EUROPA. CREATIVITÀ COO’EE, MEDIA IGP DECAUX

Affissioni outdoor e in metropolitana per la multisoggetto «Scuola Europa è il tuo liceo»,

a supporto del nuovo posizionamento della scuola «Your mark, your future.»



Scuola Europa, fondata a Milano nel 1953, è una scuola paritaria riconosciuta, dal DNA internazionale, che fornisce un percorso di studi completo, a partire dai 3 fino ai 19 anni.







Di recente, con l’incarico diretto affidato a Coo’ee, Scuola Europa ha deciso di intraprendere un percorso di rinnovamento della propria immagine e comunicazione grazie al supporto creativo dell’agenzia associata UNA e guidata dal CEO Mauro Miglioranzi. Un percorso che dopo aver comunicato il nuovo posizionamento «Your mark, your future.», ne costruisce subito l’estensione attraverso la campagna liceali, per promuovere

le iscrizioni ai due diversi indirizzi di Scuola Europa: scientifico e linguistico. Altri due flight della campagna sono previsti, sempre per due settimane, dal 9 luglio e dal 14 ottobre 2021.



La fase preliminare della campagna è servita a individuare i pilastri su cui costruire la multisoggetto: esperienza, passione, crescita ed educazione. Da qui lo sviluppo di una serie di soggetti che comunicano freschezza e uniscono la componente illustrata a quella fotografica, con il supporto del copy «Scuola Europa è il tuo liceo». L’obiettivo di Scuola Europa con il supporto di Coo’ee è quello di creare un mondo migliore attraverso l’educazione, introducendo sin dalla scuola dell'infanzia il concetto di diversity come una possibilità di arricchimento per l’individuo, per definire un’identità nel tempo, migliorare

il posizionamento di Scuola Europa e diffondere cultura e metodo.