Progetto Fuoco, a Verona l'award per caminetti e stufe di design

Non solo innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale: l’evoluzione della produzione ha trasformato stufe e caminetti in veri e propri oggetti di design. Design che diventa un elemento su cui il settore del riscaldamento a biomassa poggia le basi per costruire il proprio futuro. L’attenzione a estetica e utilizzabilità, il suo perfetto inserimento nel “concept” della casa sono fattori competitivi fondamentali tanto quanto le prestazioni e l’efficienza energetica. E su questo tema le aziende del comparto molto spesso sfoderano la loro leva competitiva.

Per questo motivo Progetto Fuoco ha voluto promuovere la partnership con il blog “FIRE OBSERVER | Danilo Premoli”, dedicato al design e al mondo del fuoco, che compie quest’anno 10 anni e li festeggia promuovendo e organizzando il “PRIZE X 2021” aperto alle aziende espositrici che possono concorrere al Premio candidando prodotti del proprio catalogo. Il premio, suddiviso in due tipologie (apparecchi domestici e apparecchi industriali), sarà assegnato sulla base dei voti dei lettori sul blog Fire Observer da settembre a dicembre 2021.

Inoltre, una giuria di addetti ai lavori, presieduta da Oscar G. Colli, attribuirà, a gennaio 2022, un premio speciale tra tutte le candidature. La giuria sarà composta da dieci professionisti esperti del settore. Oltre alla cerimonia di premiazione, durante Progetto Fuoco verranno esposti i prodotti selezionati e vincitori del premio.

Progetto Fuoco si svolgerà a Verona dal 23 al 26 febbraio 2022 con più di 800 espositori e 75mila visitatori attesi, provenienti da tutto il mondo. Un evento in massima sicurezza, garantita dalla rigorosa adozione di tutte quelle che saranno le norme sanitarie nel post-Covid, in grado di proteggere tutti i partecipanti. Oltre alle esposizioni convegni, workshop, pitch di startup, dimostrazioni pratiche e occasioni di formazione. E appunto il focus sul design, con il premio “PRIZE X 2021”.