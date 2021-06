Giardino Giusti e Dante Alighieri

Dante torna idealmente a Verona, nella città dei Della Scala, che gli fu “primo refugio” e “primo ostello”, come il marmoreo Dante di Piazza dei Signori, sembra voler confermare. Alessandro Anderloni, da più di quindici anni studioso e interprete di Dante, dalla cui Commedia ha tratto trasposizioni teatrali, musicali e coreutiche, il 14 giugno, il 5 e il 19 luglio sarà protagonista, in prima persona, di un monologo itinerante, nei luoghi del Giardino Giusti, che, con questa iniziativa culturale, intende onorare Dante, nel VII centenario (1321-2021) dalla sua morte e cogliere l’occasione, per inaugurare una nuova stagione di appuntamenti culturali.

Anderloni proporrà tre tappe poetiche, quali sono le tre cantiche della Commedia, da ognuna delle quali sarà estratto ed interpretato un canto. Nella corte d'onore, all'ingresso del Giardino, ci si dedicherà al canto XIII dell’Inferno. Attraversando il giardino all'italiana e giungendo al prato, che si trova davanti alle cedraie, come un’ideale uscita «a riveder le stelle», sarà proposto il canto il XXX di Purgatorio, con l’incontro di Dante e Beatrice, nel Giardino dell’Eden del Paradiso Terrestre.

Salendo, poi, al Belvedere, sopra il Mascherone, che permette d’ammirare Verona nel suo eccezionale complesso, sarà il momento del Paradiso, XXXI Canto, e la visione meravigliosa del Giardino Celeste: la Candida Rosa dei Beati. Il cammino descritto verrà ripetuto, come già citato, in tre date 14 giugno, 5 e 19 luglio, con inizio alle ore 18.30 e con prenotazione obbligatoria, nonché, con acquisto del biglietto online, info@giardinogiusti.com. In caso di pioggia, l’evento si terrà, negli spazi coperti del Giardino Giusti. Il biglietto – da notare – permetterà di visitare il Giardino Giusti, nel suo complesso, e l'appartamento 900, nel corso dello stesso incontro, al Prezzo unico di € 20,00 + € 2,50, prevendita, ma, con ingresso gratuito, per i bambini fino a 10 anni.