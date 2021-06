Attenzione agli amanti della filatelia

Nella segnalazione delle due nuove emissioni filateliche, Luoghi della Fede e Dante, nel 700° anniversario della morte (1321), non segnalammo, per mancanza di dati, né la vignetta dedicata all’Alighieri, né le tirature, che indichiamo, ora: 5000 serie complete per “Luoghi della Fede” e 3000, i foglietti numerati, dedicati a “Dante”.