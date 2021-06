My English School, l'inglese si impara parlando

Nell'approfondimento settimanale di Verona Economia ci siamo occupati di scuole di formazione. La formazione è ormai diventata un elemento fondamentale nella ricerca del lavoro: medesima rilevanza ce l’ha anche l’apprendimento delle lingue. Per parlarci di questo, abbiamo intervistato Nathalie Eriksson, Centre Director di My English School Verona.

Come nasce My English School e di cosa vi occupate?

My English School nasce nel 2010, siamo attivi sul mercato italiano quindi da 11 anni. Nasce come collaborazione da un inglese e un fiorentino, Luigi. Loro avevano quest’idea di portare la lingua inglese agli italiani in maniera innovativa e diversa rispetto alle scuole pubbliche. Volevano trovare un metodo che permettesse agli allievi di imparare e praticare la lingua sia nel mondo lavorativo che nella quotidianità. La prima scuola è stata aperta a Firenze, poi a Milano, Roma e Bologna e nel 2014 siamo approdati a Verona. La scuola è cresciuta moltissimo in questi sette anni, e ora My English School conta più di quaranta scuole in Italia, e sedi in Francia e in Spagna.

Quanto è importante lo studio della lingua inglese nella ricerca di un lavoro?

La lingua inglese è diventata sempre più importante anche nei settori che prima non l’avevano come requisito principale. L’inglese è una lingua internazionale che permette di farsi capire da chiunque. È importante rimarcare anche il fatto che molte multinazionali si sono stabilite in Italia e la lingua inglese è diventata la lingua più importante da sapere per potersi ricercare un lavoro. Anche le persone che devono fare concorsi pubblici o che devono emigrare: sono tantissimi i settori in cui la lingua inglese è fondamentale. È necessario anche avere un buon livello di inglese: mentre un tempo era sufficiente un B1, ora il livello minimo richiesto da qualsiasi università è un B2.

Come avete affrontato il 2020?

Come per tutti è stato un anno difficile, ma lo abbiamo affrontato in maniera positiva: invece di fare retromarcia e bloccare tutto abbiamo ampliato il nostro sistema di lezioni a distanza. Prima era un sistema soltanto riservato ad alcune aziende che non avevano la possibilità di venire in sede; adesso abbiamo perfezionato moltissimo questo modus operandi. Siamo fieri di dire che le lezioni online sono efficaci come quelle in sede, vengono erogate nella stessa modalità e rendono ugualmente. Nel 2021 abbiamo notato che molti studenti continuano a preferire la modalità da remoto, anche per la comodità nel seguire le lezioni da casa propria. Abbiamo affrontato il 2020 con novità importanti che non spariranno.

Quali sono i vostri progetti futuri?

Noi continuiamo ad ampliare le nostre proposte sia per le aziende che per i privati. Abbiamo dei corsi di Medical English, Legal English, English for Hospitality, estendendoci a settori specifici. Anche il nostro sistema online viene perfezionato tutti i giorni, e anche le attività digitali a supporto dei corsi.