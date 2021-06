Disponibile da domani il nuovo numero di Verona Economia, il settimanale politico, economico e finanziario del Gruppo Verona Network.

Il focus della settimana sarà il lavoro e la formazione, con un approfondimento particolare in merito alle scuole di lingua e i corsi di formazione, per sottolineare l'importanza di certificare le proprie competenze per poter inserirsi in maniera efficiente nel mondo del lavoro.