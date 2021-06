Monte del Frà in festa per i 50 anni del Custoza DOC

Anche Monte del Frà, l'azienda vinicola della famiglia Bonomo a Sommacampagna (Verona), aderisce a Tra le vigne del Custoza, l'evento organizzato dal Consorzio Tutela Vino Custoza per festeggiare i cinquant'anni della Denominazione nel primo week-end di giugno.



Mentre sabato 5 giugno sarà dedicato ad alcune masterclass di approfondimento, che andranno a coinvolgere stampa e addetti al settore, domenica 6 giugno, a partire dalle ore 10, a Monte del Frà i visitatori potranno vivere tre diverse esperienze pensate per far conoscere al pubblico il Custoza DOC in tutte le sue declinazioni: Espressioni di Custoza, Picnic in vigna e infine, per chi desidera approfondire la conoscenza dell'azienda, la Degustazione Gourmet.



Espressioni di Custoza è il tour guidato della cantina con la possibilità di degustare quattro vini rappresentativi di Monte del Frà – lo Spumante Custoza Brut DOC, il Custoza DOC, il Cà del Magro Custoza Superiore DOC e il Bonomo Sexaginta DOC – emblemi della storia e del territorio da cui nascono.

L'esperienza Picnic in Vigna consente invece di trascorrere qualche ora di relax all'aria aperta, tra i vigneti e i gusti del territorio. Il cestino da picnic, disponibile anche in versione vegetariana, oltre alla proposta gastronomica contiene piatti, posate, bicchieri, un apribottiglie e una bottiglia a scelta tra Custoza DOC, Cà del Magro Custoza Superiore DOC e Spumante Custoza DOC Brut.

Gli appassionati di abbinamento cibo e vino potranno infine scegliere la Degustazione Gourmet, un'esperienza che comprende la visita in cantina e la degustazione di quattro vini bianchi – Custoza DOC, Cà del Magro Custoza Superiore DOC, Bonomo Sexaginta Custoza Superiore DOC e Spumante Custoza DOC Brut – accompagnati da due specialità della cucina territoriale veneta.



«Apriamo le nostre porte per celebrare, in piena sicurezza e nel rispetto delle normative sanitarie, il 50esimo anniversario di una Denominazione che il nostro Cà del Magro esprime pienamente – dichiara Silvia Bonomo, responsabile accoglienza e marketing di Monte del Frà – Vi aspettiamo per una giornata all’insegna di gusto e relax in un contesto bucolico che parla di vino e di passione, di lavoro e di persone. Passeggiate con noi tra i vigneti, scoprite le sale della cantina e i segreti della vinificazione. Infine, accomodatevi e degustate i vini che hanno segnato la nostra storia, assaporandoli con prodotti tipici del territorio».