Gianluca Tacchella: «Ho investito sul futuro della mia famiglia»

Padre e imprenditore con una costante attenzione al green, Gianluca Tacchella è uno dei tanti soci di Lucense 1923. La sua scelta di sostenibilità inizia nel 2016 quando decide di comprare quote della centrale idroelettrica che sorge a Montorio. Da oltre 5 anni produce energia per l’intero fabbisogno della sua famiglia nel rispetto del pianeta.

«L’investimento nasce da una decisione presa in famiglia. Avevamo il desiderio di alimentare la nostra casa a energia verde per dare un forte segnale di rispetto e di attenzione all’ambiente che servisse anche da insegnamento ai nostri figli».

«Essere socio di Lucense 1923 significa anche essere membro attivo di un progetto per lo sviluppo del territorio sostenendo un’attività economica locale».

La piccola centrale idroelettrica Lucense 1923, il cui nome giuridico è Pollux Srl, è incastonata in una delle insenature del torrente Fibbio di cui sfrutta il salto dell’acqua per produrre energia pulita. La centrale è stata riqualificata e inaugurata nel settembre 2016 grazie all’intervento progettuale di FINVAL (Finanziaria della Valpantena e Lessinia), dando vita alla nuova Lucense. FINVAL Spa detiene oggi una partecipazione dell’85% mentre il capitale residuo è in mano a 16 sottoscrittori diventati soci, tra questi Gianluca Tacchella, amministratore delegato di Carrera Jeans.

«Dal punto di vista economico è un valido investimento perché copre tutti quelli che sono i costi elettrici della nostra abitazione fornendo, in più, un significativo rendimento annuale».

