È ON AIR LA CAMPAGNA 5x1000 DELLA FONDAZIONE BUZZI. CREATIVITÀ DI COO’EE, MEDIA DI ACONE ASSOCIATI

A Milano, dal 1 al 14 giugno, è on air sui ledwall di Acone Associati la campagna 5x1000, con la creatività di Coo’ee.

Continua il percorso già avviato nel 2020 per la raccolta fondi della Fondazione.



L’agenzia Coo’ee, associata UNA e diretta dal CEO Mauro Miglioranzi, sta collaborando con la Fondazione Buzzi e con la concessionaria Acone Associati guidata da Vincenzo e Manuela Acone, da sempre impegnati in campagne a sfondo sociale.



La Fondazione Buzzi ha come obiettivo una “missione spaziale” che porterà alla costruzione del nuovo HUB pediatrico:

primo ospedale X-Ray free in Italia. Il viaggio potrà accelerare la sua corsa anche grazie alle donazioni del 5x1000 da inserire nella dichiarazione dei redditi.



La campagna di comunicazione è nata per far conoscere l’impegno della Fondazione Buzzi sul tema della salute dei bambini.

La Fondazione sosterrà la costruzione del nuovo padiglione che si collegherà all’ospedale già esistente.

7 piani e 10 mila metri quadri per il nuovo e grande Buzzi.



Il concept creativo della campagna #assenzadigravità ruota attorno al termine gravità, inteso sia come la forza magnetica che regola i meccanismi dello spazio, che come la gravità delle condizioni fisiche di salute che tanti bambini sono costretti ad affrontare ogni giorno.