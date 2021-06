La bottiglia di Bottega che si illumina

Dopo le bottiglie dorate che hanno ottenuto nel mondo un successo senza precedenti e che hanno avuto decine di tentativi di essere copiate, ecco l’azienda vinicola trevigiana presentarsi con Bottega Stella, la bottiglia di spumante che si illumina riproducendo, sulla sua superficie, una costellazione. Una bottiglia blu che, grazie alla lampadina a led inserita, mette in risalto le stelle che brillando intensamente.

Originale e raffinato Bottega Stella è un suggerimento intrigante per party esclusivi, eventi informali, serate tra amici o più semplicemente per un regalo. La bottiglia (lo spumante Brut all’interno ha origine da una speciale cuveé ottenuta da uve di Pinot Nero, Chardonnay e Glera) appena lanciata sul mercato è richiestissima dagli Stati Uniti, dall’Inghilterra, dagli Emirati Arabi e dalla Russia, paesi tutti che solitamente ammirano le novità del Made in Italy. Anche dall’Italia stanno giungendo parecchi ordini. Bottega esporta in 145 paesi nel mondo una gamma di vini che va dal Prosecco al Chianti (una parte di questo prodotto con Stefania Sandrelli), dal Brunello di Montalcino all’Amarone, dal Ripasso al Bolgheri, dalla Chardonnay al Cabernet oltre ad una vasta gamma di grappe e di liquori alla frutta e alle creme.