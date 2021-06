Il Parco allo Scalo Ferroviario di Santa Lucia

manifestiamo

per Il PARCO ALLO SCALO

TUTTO VERDE

sabato

5 giugno

ore 15:00 - piazza bra

Contrariamente ai 500.000 mq promessi dal sindaco Sboarina, nel

giugno 2019 con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Comune,

Regione e società del gruppo FS, l’area da destinare a parco è stata

ridotta a 450.000 mq.

Di questi, altri 65.000 mq verranno assorbiti dalla realizzazione della

stazione Alta Velocità.

Dei restanti 385.000 mq, su almeno altri 100.000 mq è prevista la

realizzazione di grattacieli, negozi, supermercati, condomini ad uso

residenziale e oltre 35.000 mq di parcheggi in superficie.

Il progetto presentato in Comune il 26 febbraio scorso contempla

anche una strada cementata lunga 1.600 metri che attraverserà il

Parco e che servirà a coprire viabilità, parcheggi interrati e una grande

rotatoria di smistamento di traffico sotterraneo.

Noi non vogliamo quest’idea di Parco.

Vogliamo un vero Parco,

tutto destinato a verde pubblico.

Siamo stufi di compromessi ed accordi fra imprenditori e classe politica

che tradiscono le promesse e programmi elettorali prevaricando

ancora una volta i diritti dei cittadini.

Verona è una delle città più inquinate d’Europa e non può perdere

l’ultimo spazio da destinare a verde. Sarebbe un SUICIDIO perdere

quest‘occasione.

Il 5 Giugno in Piazza Bra ti aspettiamo per esprimere il nostro totale

dissenso a questo progetto di Parco e chiedere che tutta l’area

venga destinata a verde anche quale compensazione dei 250.000

mq regalati nel 1987 dal Consorzio ZAI alle FS nell’attuale Quadrante

Europa.

