L’Assemblea di Federalberghi Garda Veneto approva all’unanimità il bilancio

Si è tenuta a Garda, giovedì 27 Maggio 2021, l’Assemblea ordinaria di Federalberghi Garda Veneto per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e di quello Preventivo 2021. Erano presenti il Presidente Ivan De Beni, il direttore Mattia Boschelli e collegati i presidenti delle otto Associazioni territoriali con i rispettivi Delegati e anche i Presidenti Onorari, Giuseppe Lorenzini e Enrico Kaufmann. L’Assemblea ha accolto la soddisfazione da parte del Presidente per la presentazione di un utile che si è rivelato il migliore degli ultimi anni. Leggi anche: Nuova immagine e servizi per Federalberghi Garda Veneto Il commento di Ivan De Beni

«Dopo un anno e mezzo di crisi del settore non era scontato per l’Associazione un risultato di questo tipo e ne siamo molto orgogliosi - dichiara Ivan De Beni. Io in prima persona sono soddisfatto soprattutto del grande lavoro svolto dal sistema che non ha mai fatto mancare, anzi ha intensificato, l’assistenza e la vicinanza ai soci attraverso informazioni puntuali, quando spesso regnava la confusione e quindi il disorientamento, ed è stata intensificata l’operatività e la rappresentazione istituzionale sul territorio». È poi intervenuto il Direttore Mattia Boschelli il quale è entrato nel vivo dell’operatività dell’Associazione nell’ultimo anno durante il quale, nonostante le indubbie difficoltà, sono stati mantenuti i servizi tradizionali e creati dei servizi aggiuntivi in risposta alle nuove necessità degli associati. É stata inoltre rivista e completamente riassettata la società UGAV Servizi Srl e rinnovati e resi più funzionali gli spazi all’interno dell’Associazione.

Il commento di Mattia Boschelli «Il risultato raggiunto è il frutto di un impegno quotidiano di tutta la squadra - puntualizza il Direttore Mattia Boschelli - che con grande professionalità e disponibilità ha fatto tutto il possibile per supportare il sistema e per dimostrare la massima vicinanza al socio. Questo impegno è stato riconosciuto in quanto siamo diventati un punto di riferimento per la categoria e nonostante il difficile periodo, abbiamo acquisito nuovi associati. Tra i nuovi servizi offerti che ritengo fondamentali per la categoria, ci tengo a citare la nuova offerta formativa 2021 che si è arricchita con l’obiettivo di far crescere le aziende attraverso l’aggiornamento costante e i nuovi Sportelli Consulenza e Risorse Umane, per veicolare la ricerca del personale e la condivisione delle competenze».