Poste Magistrali - Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di Malta.

Le Poste del Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di Malta hanno annunciato, per il 31 maggio 2021, due missioni filateliche: una, dedicata ai “Luoghi della Fede”, nei valori da 1,15 - 2,60 e 2,90 €, riproducenti, rispettivamente, il Duomo di Milano, la Basilica di San Pietro e la grande basilica, a Barcelona, Spagna, dedicata alla Sagrada Familia, e l’altra, costituita, pure, da tre francobolli, ciascuno da 2,60 €. Le citate emissioni sono ambedue in foglietto, da tre pezzi. Mentre, del Duomo di Milano e della Basilica di San Pietro, già abbastanza sappiamo, diamo qualche dato sulla Basilica della Sagrada Familia, Barcelona. La quale fu progettata dall’architetto Antoni Gaudi i Cornet, nato a Reus, Catalogna, nel 1852 e morto a Barcelona, nel 1926, oggi considerato il massimo rappresentante del modernismo catalano. Un nuovo stile, questo, derivante dai principi, a lui cari, di architettura, ovviamente, natura, da lui fortemente osservata, e religione. Numerose sono le opere di Gaudí, ma la Sagrada Familia, la cui costruzione è iniziata, nel 1882, è il monumento più innovativo, importante e attraente del grande architetto catalano, monumento, che, come cennato, non è ancora “finito”, dati i costi di costruzione, che lo stesso ha comportato e comporta, e che, si pensa, possa dirsi del tutto completato, solo a metà dei prossimi anni Venti.

Pierantonio Braggio