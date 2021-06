Confindustria, Verona. Programma e squadra di Raffaele Boscaini, designato alla presidenza di Confindustria Verona, per il quadriennio 2021/2025.

Il polposo programma di tale preannunciata attività porta il titolo: “La grande occasione”, ossia, l’opportunità di studiata creazione di crescita, basata su progetti concreti, derivanti da scelte ponderate e da competenze tecniche, che riescano a scandire priorità. Ciò, nella convinzione che solo questa strategia può portare imprese e territorio, sulla via dello sviluppo. Sette le linee programmatiche del prossimo quadriennio: Confindustria Verona “Casa delle imprese”; networking, filiere e cluster di imprese, per aumentare competitività e alimentare lo sviluppo; sostenibilità economica sociale e ambientale, come base culturale delle imprese, in questa, necessaria fase di rinnovamento; capitale umano al centro: una risorsa sorprendente, che deve tendere alla massimizzazione delle sue potenzialità, e politiche per i giovani; gestione e indirizzo delle risorse economiche europee, guidate da parametri di massima efficacia e, insieme, di efficienza; internazionalizzazione: un inevitabile percorso, per esprimersi, in una dimensione globalizzante; il nostro territorio e le sue meravigliose peculiarità: progetti e visioni, affinché le stesse vengano sfruttate e valorizzate al massimo. Per attuare il programma e i progetti collegati, di cui sopra, il Presidente designato ha indicato otto Vicepresidenti: Denis Faccioli, amministratore delegato di Tecres SpA, quale vicepresidente con delega all’Internazionalizzazione; Filippo Girardi, presidente e ad di Midac SpA, quale vicepresidente, con delega alle Relazioni industriali; Michele Lovato, presidente e ad di Lovato SpA, quale vicepresidente, con delega alla Sostenibilità ed all’Economia circolare; Emanuela Lucchini, presidente di ICI Caldaie SpA, quale vicepresidente, con delega alle Aggregazioni di filiera; Aldo Peretti, presidente esecutivo del Gruppo Uteco, quale vicepresidente, con delega a Finanza e Risorse pubbliche; Giangiacomo Pierini, Public Affairs & Communication Director Coca-Cola HBC Italia Srl, quale vicepresidente, con delega a Capitale umano e Politiche per i giovani; Lorenzo Poli, presidente Cartiere Saci SpA, quale vicepresidente, con delega alle Relazioni istituzionali; Giuseppe Riello, amministratore Unico Riello DGR Srl, quale vicepresidente, con delega allo Sviluppo territoriale. Boscaini ha, inoltre, affidato ai Giovani Imprenditori il tema delle Nuove occupazioni ed alla Piccola Industria, l’assunto della Cultura d’impresa. Dopo l’approvazione di cui sopra, da parte del Consiglio Generale, l’atto finale spetterà all’Assemblea privata del prossimo 15 giugno. "Ringrazio i colleghi, che si sono messi in gioco con me e hanno dato la loro disponibilità, per lavorare insieme, nei prossimi quattro anni - ha commentato Raffaele Boscaini.- Lo scenario complesso, che ci troviamo davanti, rappresenta una sfida, per trasformare questo momento difficile, in opportunità. Ringrazio il Consiglio Generale, che ha dato fiducia al nostro progetto, con cui, ci siamo messi tutti a disposizione, per poter dare il nostro contributo allo sviluppo delle nostre imprese e del nostro territorio". Alla nuova Presidenza, quindi, l’augurio di buon lavoro, da parte di veronaeconomia.it, con l’auspicio, che i progetti proposti possano venire completamente realizzati.

Pierantonio Braggio