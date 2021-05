I cinque assi della Zalf per il Giro d'Italia Giovani

Il team dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior ha preparato con grande perizia il giro a tappe più importante del 2021 con l'obiettivo di ripetere e di migliorare gli exploit firmati lo scorso anno proprio sulle strade della corsa rosa.



I tecnici Mauro Busato, Ilario Contessa e Gianni Faresin hanno definito in queste ore la formazione che avrà il compito di andare all'assalto della maglia rosa e, allo stesso tempo, di essere protagonista sui traguardi di tappa. A capitanare il gruppo bianco-rosso-verde ci sarà il trentino Edoardo Zambanini che lo scorso anno chiuse in decima posizione in classifica generale portando sulle proprie spalle la maglia bianca della classifica riservata ai giovani. Al fianco del ragazzo di Dro (Tn), classe 2001, ci saranno Gabriele Benedetti, Federico Guzzo e Alex Tolio che in questa stagione hanno conquistato un successo a testa rispettivamente a Torre di Fucecchio (Fi), a Vittorio Veneto (Tv) e a Mondaino (Rn). A completare la rosa per il Giro d'Italia sarà poi il vicentino di Carrè, Simone Raccani.



"Abbiamo selezionato cinque atleti con ottime doti in salita e sul passo che andranno a comporre un gruppo solido e molto competitivo. Ci attendono 10 tappe impegnative e imprevedibili. Per questo, come già si è visto nelle passate stagioni, per essere protagonisti dal primo all'ultimo giorno sarà importante correre con grande attenzione e con il giusto feeling" ha osservato il ds Gianni Faresin. "Partiamo con una formazione a cinque punte che, pur con obiettivi diversi, avranno il compito di lavorare insieme per tenere alti i nostri colori. Siamo abituati a lavorare in silenzio con umiltà, e anche questa volta sarà la strada, tappa dopo tappa, a testimoniare il valore dei nostri ragazzi e ad assegnare i ruoli all'interno del team".



Un Giro d'Italia Giovani molto speciale quello che il 9 giugno festeggerà il ventunesimo compleanno di Gabriele Benedetti e che si concluderà domenica 12 giugno a Castelfranco Veneto (Tv) a pochi passi dal quartier generale della Zalf Euromobil Désirée Fior per rendere omaggio ai 40 anni di ciclismo promossi con passione dalle famiglie Lucchetta e Fior.



Queste le tappe del Giro d'Italia Giovani 2021:

03.06 - 1^ Tappa: Cesenatico - Riccione - 144,5 km

04.06 - 2^ Tappa: Riccione - Imola - 138,3 km

05.06 - 3^ Tappa: Cesenatico - Cesenatico - 132,5 km

06.06 - 4^ Tappa: Sorbolo Mezzani - Guastalla - ITT - 25,4 km

07.06 - 5^ Tappa: Fanano - Sestola - 142 km

08.06 - 6^ Tappa: Bonferraro - S. Pellegrino Terme - 176 km

09.06 - 7^ Tappa: Sondrio - Lago di Campo Moro - 119,4 km

10.06 - 8^ Tappa: Aprica - Andalo - 115,5 km

11.06 - 9^ Tappa: Cavalese - Nevegal - 167,1 km

12.06 - 10^ Tappa: S. Vito al Tagliamento - Castelfranco Veneto - 162,7 km