Matteo Ballarin: «Con WithU stiamo diventando sempre più smart»

Momento storico complesso scandito da numerosi cambiamenti soprattutto all’interno del comparto energetico: passaggio al mercato libero rinviato al 2023 e prezzi dell’energia in aumento con oscillazioni difficili da prevedere sul lungo termine.

Ne abbiamo parlato con Matteo Ballarin, founder di Europe Energy e presidente di WithU

Come nasce Europe Energy?

«Nel 2007 ho messo in piedi questa iniziativa imprenditoriale insieme ad altri due soci; nel 2012 sono diventato il proprietario del 100% del gruppo. Europe Energy chiarisce fin da subito il suo lavoro all’ingrosso e per tre anni siamo stati i maggiori importatori di energia in Italia. Dal 2015 ci siamo evoluti con la vendita diretta ai clienti finali arrivando circa a 100mila utenti in Italia. Ma non ci siamo fermati e abbiamo investito anche in giro per il mondo: Romania, Serbia, Slovenia, Macedonia e Albania».

«Il team di compone di 200 persone circa, 80 in Italia e 120 in Europa. Il 2018 è stato l’anno di svolta: ulteriore evoluzione che ci ha portato a diventare, non solo operatori del settore energetico, ma una vera multiutility. Siamo diventati anche compagnia telefonica con sim, telefonia fissa e connessioni internet».





Come state affrontando questo momento storico?

«Stiamo cercando di cogliere le opportunità che si vengono a creare anche in situazioni complesse come quella che stiamo vivendo. Abbiamo cercato di supportare i nostri clienti con consulenze, dilazioni di pagamenti e rispondendo prontamente ai loro bisogni. Un grazie va a tutti i nostri utenti: abbiamo affrontato insieme un momento davvero difficile»

«Dall’altro lato, la pandemia, ha accelerato il processo di digitalizzazione che già era in corso nell’azienda. Processi più smart e rapidi ma rimanendo sempre persone al fianco delle persone: uno sguardo al futuro facendo sentire forte la presenza del team di Europe Energy».

Quali sono i progetti in cantiere?

«I progetti futuri sono grandi e ambiziosi: vogliamo diventare la multiutility di riferimento anzi, ancor di più, la multi servizi a cui affidarsi. Il nostro obiettivo è lavorare affinché ogni famiglia e ogni partita Iva possa trovare in WithU il soggetto che soddisfi i bisogni percepiti. Ormai il cellulare o riparazioni all’impianto elettrico sono bisogni primari percepiti».

«Sicuramente la nostra evoluzione continua e cercheremo di espanderci sempre più sul mercato europeo. Ci definiamo, come suggerisce il nome, una società europea. L’unica certezza è che non ci fermiamo e non ci fermeremo».

Cosa la spinge a perseguire il suo impegno?

«Un pizzico di sana pazzia, quella voglia che ho dentro di creare e cercare di fare ogni giorno qualcosa di nuovo. Voglio lasciare il segno e essere di supporto alle persone. Un obiettivo nato a livello personale ma che, nel corso degli anni, è diventata la mission di tutto il team di collaboratori».