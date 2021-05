Loriano Tomelleri: «Lupatotina cresce e pensa al green»

Lupatotina Gas è una società di vendita di gas, metano ed energia elettrica del Comune di San Giovanni Lupatoto. L’amministratore unico Loriano Tomelleri racconta ai nostri microfoni la situazione attuale del mercato dell’energia.

Come nasce Lupatotina Gas e Luce e che cos’è oggi?

Lupatotina Gas e Luce nasce nel 2001 per effetto dei Decreti Bersani. È una società interamente a capitale pubblico di proprietà del comune di San Giovanni Lupatoto e nasce per rispondere alle esigenze dei cittadini che vedevano nell’interlocutore dell’amministrazione comunale quel riferimento per le energie elettrica e gas, che altrimenti sarebbe venuto a mancare. La società ha avuto una sua fase di sviluppo, nella quale operava soltanto nel comune di San Giovanni Lupatoto e poi con gradualità ha ampliato i servizi, passando dal gas all’energia elettrica ed espandendosi in tutta la provincia di Verona.

Come state affrontando questo momento storico?

Lo stiamo affrontando con le difficoltà di tutti: il cittadino medio è in difficoltà, ci sono problemi di insolvenza e per essere rispettosi dei pagamenti noi ci dobbiamo esporre con gli istituti di credito e questa è la soluzione che credo stiano adottando tutti. Nei limite del possibile cerchiamo di fare delle rateizzazioni il più lunghe possibile.

Quali sono i vostri progetti in cantiere?

Il nostro progetto è andare avanti nella crescita, che deve essere graduale e non forzatamente grande. Cerchiamo di essere molto attenti al servizio al cliente finale, e per un servizio come vogliamo noi la crescita deve essere lenta.- Stiamo ragionando sul green e sull’energia verde, ma lo vogliamo fare in maniera seria e professionale. Stiamo lavorando e ci stiamo impegnando in questo settore.

Cosa vi motiva a perseguire ogni giorno nel vostro impegno?

La società è di proprietà del Comune di San Giovanni Lupatoto. L’amministrazione tende a seguire e ampliare il panorama di servizi, perché ritiene che una società a capitale pubblico possa dare risposte diverse rispetto alle altre società che ci sono in forma privatistica. C’è anche la fortuna che ognuno può scegliere chi vuole e cambiare molto velocemente. L’amministrazione comunale credo intenda questo ed è quello che io colgo negli obiettivi che mi vengono posti.