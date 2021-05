CATTOLICA ASSICURAZIONI :RISULTATO OPERATIVO IN DECISA CRESCITA (€101MLN +82,6%)

Verona, 28 maggio 2021. Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica

Assicurazioni riunitosi ieri a Verona sotto la Presidenza di Davide Croff ha

approvato i risultati al 31 marzo 2021.

Carlo Ferraresi, Amministratore Delegato del Gruppo Cattolica Assicurazioni,

ha dichiarato: “Nel primo trimestre del 2021 abbiamo confermato il trend

positivo avviato lo scorso anno, che si è chiuso con il miglior risultato operativo

di sempre. I dati di questo trimestre sono anch’essi molto solidi ed in evidente

aumento, frutto non solo di motivi contingenti, quali il persistere di un

andamento favorevole dei sinistri, ma anche di continui miglioramenti con

una decisa crescita nelle diverse linee di business e un marcato

miglioramento del mix vita. Gli indicatori di performance sono tutti positivi,

concretizzando il lavoro svolto dal Gruppo e dalle sue Reti distributive, sia

agenziale sia bancaria, frutto delle indicazioni strategiche di focalizzazione

nella qualità reddituale. I fondamentali di Cattolica sono sempre più solidi e

ci permettono di guardare con fiducia al prosieguo dell’anno e di

confermare la guidance date al mercato, che vede un risultato operativo

compreso tra 265 e 290 milioni di euro”.

I dati economici e le attività e passività di Lombarda Vita, la cui cessione è

stata realizzata, ottenute le relative autorizzazioni, il 12 aprile 2021, sono state

riclassificate nelle apposite voci “in dismissione” ex IFRS 5 sia per il 2020 che

per il 2021. I dati qui commentati sono a perimetro omogeneo senza il

contributo di Lombarda Vita, rappresentata sinteticamente nell’utile netto.

1 Variazioni calcolate a perimetro omogeneo.

COMUNICATO STAMPA

La raccolta premi complessiva del lavoro diretto ed indiretto Danni e Vita2

cresce del 16,2% a €1.277mln. Nel business Danni diretto si riscontra un

incremento del 2,8% dovuto al Non Auto. In aumento anche la raccolta Vita,

che sale del 27,2%.

Il combined ratio risulta pari all’87,7%, in miglioramento di 4,9 p.p. rispetto al

1Q2020 su cui aveva pesato l’accantonamento effettuato per far fronte al

voucher per i clienti Auto3. Il risultato operativo4 segna un deciso incremento

dell’82,6% a €101mln, portando il RoE operativo5 ad attestarsi al 9,2%.



L’Utile Adjusted6 al 1Q2021 è pari a €48mln, in forte crescita rispetto al 1Q2020 (€18mln). L’utile netto di Gruppo a €45mln (€14mln 1Q2020) risulta in deciso miglioramento rispetto all’anno precedente