Calzolai 2.0 e Calzolai Italiani, il 31 maggio ripropongono #ioriparo

Verona, 27 maggio 2021 –Ogni anno, in Europa, vengono venduti 2,6 miliardi di calzature ecirca 1,5 milioni di queste vengono buttate. Il riciclo è un processo costoso in termini ambientali ele calzature sono fatte di pelle, tessuto e polimeri, materiali difficili da separare e di difficile riutilizzo, oltre ad avere un degradamento molto lungo.

Partendo da tali presupposti, le due Associazioni, Calzolai 2.0 (aderente a Confartigianato), forte di quasi cinquecento soci calzolai aderenti, e Calzolai Italiani, più operativa e dedicata ad iniziative di promozione e formazione con centinaia di soci, hanno indetto per lunedì 31 maggio la “Giornata Nazionale della riparazione”, con lo slogan #ioriparo,iniziativa che giunge alla seconda edizione.

“Un’idea – spiega Paride Geroli, Presidente di Calzolai 2.0 e dei Calzolai di Confartigianato Imprese Verona –che oltre a puntare a rilanciare la riparazione di calzature in questa nuova fase di ripartenza dopo un anno e mezzo di pandemia, poggia le sue fondamenta sull’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’Onu. Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una validità globale, riguardano e coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e cultura. Tre le strategie principali dell’economia circolare – sottolineaGeroli – ci sono: dare priorità a risorse rinnovabili e recuperare e massimizzare l’uso del prodotto. Quest’ultima, in particolare, si declina in almeno tre azioni: prodotto come servizio, condivisione/virtualizzazione e ottimizzazione dell’uso/manutenzione, strategia alla quale ci siamo ispirati per lanciare questa giornata di sensibilizzazione alla riparazione”.

“L’invito che rivolgiamo a clienti e cittadini – spiega Simone Usai, Presidente di Calzolai Italiani– è di recarsi, nella giornata di lunedì 31 maggio, presso tutte le calzolerie d’Italia aderenti, nelle quali i professionisti della riparazione, con uno sconto del 5%, si metteranno a disposizione per una consulenza e per fornire il servizio più idoneo a dare nuova vita alle scarpe”.

“Nei giorni scorsi– conclude il veronese Geroli– è partita la campagna di sensibilizzazione social #ioriparo di Calzolai 2.0 e Calzolai Italiani, dedicata ai nostri fornitori e colleghi riparatori affinché promuovano la locandina attraverso i loro canali e appendendola in negozio, aiutando così in modo tangibile la divulgazione dell’evento. Come detto, l’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica alla riparazione, al riciclo, al non buttare bensì a prendersi cura delle calzature”.

L’appuntamento è per lunedì 31 maggio 2021, presso tutte le Calzolerie d’Italia aderenti.