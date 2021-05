PROVA TITOLO

COPIO TITOLO PER PROVA

L’Aceto Balsamico di Modena IGP è una lunga storia da raccontare e da proteggere: un prodotto unico che ha alle spalle una tradizione millenaria e una produzione secolare, degne di rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo. Una storia dal sapore inconfondibile che vive dei suoi segreti e gira tutta intorno a Modena: la connotazione territoriale, infatti, è sempre al centro di ogni comunicazione con l’obiettivo di diffondere e valorizzare la denominazione del «Balsamico di Modena». A tutela di questa eccellenza, il Consorzio dell'Aceto Balsamico di Modena vuole proteggere la storia e i valori di questo prodotto.

Una storia che vuole proseguire anche nella sua comunicazione, grazie al supporto di Coo’ee agenzia associata UNA e condotta dal CEO Mauro Miglioranzi.

La campagna in esterna sui ledwall a Milano è curata da Acone Associati guidata da Vincenzo e Manuela Acone, leader in Italia nella gestione di maxi spazi Out of Home.



Il concept racchiude tutti gli elementi fondamentali nella trasmissione della storia dell’Aceto Balsamico di Modena: il territorio, il prodotto e infine la denominazione e, attraverso ilclaim «Unico. Autentico. Di Modena.», vuole evidenziare il legame tra l’indicazione geografica e i concetti di unicità e autenticità e raccontare la vera origine del prodotto, le sue radici culturali, i suoi valori, la qualità e la sua tradizione millenaria.