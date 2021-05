Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Verona.

Un webinar organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Verona, si terrà,giovedì 27 maggio, dalle 17 alle 19, su You Tube, canale Fodaf Veneto Web, sul tema: “Il nuovo Regolamento del verde del Comune di Verona”. Il seminario, online, mira ad illustrare il Regolamento comunale per la tutela e l’incremento del verde pubblico e privato, approvato lo scorso 18 febbraio. Il testo deriva dalla collaborazione fra l’Amministrazione comunale, Amia, Ordini professionali di Architetti, Agronomi, Arboricoltori, Florovivaisti, WWF, Legambiente, Italia Nostra, Lipu, Verona Polis, Fai e Gruppo Fronda Verde. Nell’incontro, interverranno: Marco Padovani, assessore alle Strade e Giardini del Comune di Verona, Stefano Oliboni e Luigi Fiorio della Direzione Strade Giardini del Comune di Verona, illustrando detto Regolamento e la sua importanza, per la gestione del verde pubblico e privato, nel Comune di Verona. Concluderà il webinar Luca Crema, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Verona. “Il verde urbano è un elemento strutturale, per le città, e, per questo, deve essere regolamentato, in tutti i suoi aspetti, dalla progettazione alla realizzazione e alla manutenzione. Il Regolamento è uno strumento di grande utilità per l’Amministrazione comunale: gli spazi verdi, infatti, sono tra gli elementi principali, necessari al miglioramento della qualità di vita dei cittadini e fondamentali nell’ottica della realizzazione di città sostenibili, sia dal punto di vista ambientale, che sociale”, evidenzia Luca Crema. L’evento può essere seguito via zoom, dagli iscritti all’Ordine e, da chi è interessato, in diretta You Tube sul canale Fodaf Veneto Web.

Pierantonio Braggio