“Il riciclaggio di capitali illeciti: quale prevenzione e contrasto”?

Si svolgerà, on line, lunedì 31 maggio, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, il terzo webinar del progetto “Consulta della legalità”, promosso dalla Camera di Commercio di Verona e realizzato da Avviso Pubblico. “Il riciclaggio di capitali illeciti e l’alterazione del principio di libera concorrenza: quale prevenzione e contrasto”? sarà il tema dell’incontro. Relatori saranno:Roberto Terzo, magistrato della Direzione investigativa Antimafia, Venezia; Luca Gibertoni, Banca d’Italia, Unità di informazione finanziaria per l’Italia. Divisione operazioni sospette III; Vittorio Francavilla, comandante della Guardia di Finanza, Verona, sul tema: Il ruolo della Guardia di Finanza, nel sistema di prevenzione (e contrasto) del riciclaggio; Cristiano Bonardi, vice direttore Confiditer Confcommercio, Verona, sul tema: Antiriciclaggio: gli alert da indicare agli operatori economici; moderatore:Pierpaolo Romani, coordinatore di Avviso Pubblico. All’incontro saranno ammesse le prime 200 persone, che si iscriveranno al link: https://www.vr.camcom.it/it/attivita/webinar-consulta-della-legalit%C3%A0-31-maggio-ore-15-il-riciclaggio-di-capitali-illeciti/register.Importante sapere che la ‘Consulta della Legalità’, legalita@vr.camcom.it –costituitasi, nell’ottobredello scorso anno, e partecipata da tutte le categorie economiche della provincia di Verona –è progetto promosso dalla Camera di Commercio di Verona, in collaborazione, con Avviso Pubblico, mirante a informare gli imprenditori, per prevenire e contrastare le infiltrazioni mafiose, nelVeronese.

Pierantonio Braggio