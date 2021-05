WEEK END TUTTO DEDICATO ALLA CASATELLA TREVIGIANA

Latteria di Soligo, una delle maggiori produttrici di questo prodotto di origini contadine, sarà presente in massa dapprima, sabato 29, con tante degustazioni in tutti i suoi spacci (Soligo, Col San Martino, Collabrigo, Breganze, Eraclea, Follina, Colle Umberto, Mareno di Piave, Ogliano, Fregona, Sarmede, San Giacomo di Veglia, Villorba e due a Vittorio Veneto) e poi, domenica 30, in Piazza Indipendenza a Treviso dove ci sarà la tradizionale mostra mercato con degustazioni guidate e show cooking. La storia della Casatella si lega a quella delle famiglie, in campagna, che ottenevano dalle mucche quantità di latte limitate ma costanti. Il procedimento di caseificazione doveva perciò essere semplice. Dopo la scrematura per produrre il burro, il latte veniva trasformato direttamente in casa. Il nome di Casatella arriva da qui, da “casatela”, termine di origine tutto veneto, cioè “casata” ovvero preparato in casa.