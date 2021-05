Ursella e Bruttomesso firmano la doppietta!

La prova degli juniores, valida anche per il 28° Trofeo Pulicrom, che ha chiuso la grande giornata di ciclismo allestita dagli uomini del presidente Pietro Nardin, si è decisa con uno sprint a ranghi compatti che, ancora una volta, ha sorriso ai colori di casa: prima piazza per il friulano Lorenzo Ursella, alla quarta affermazione stagionale che ha tagliato la linea del traguardo davanti al compagno di colori, il campione regionale veneto, Alberto Bruttomesso e a Andrea Dallago (Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex2000).



Ad animare la gara che ha visto ben 187 atleti ai nastri di partenza è stata una fuga di quattro atleti che ha preso il largo verso metà percorso. Ad andarsene, pedalando per oltre 40 chilometri di comune accordo, sono stati Samuele Mion (Work Service Speedy Bike), Cesare Chesini (Ausonia Pescantina), Nicolò Costa Pellicciari (Angelo Gomme Villadose) e Marco Dalla Benetta (Autozai Petrucci Contri). Il gruppo però non ha mai smarrito le tracce dei battistrada che hanno guadagnato un vantaggio massimo di 1'10" sugli inseguitori: ad annullare il gap, poco dopo il suono della campana, è stato il treno della Borgo Molino Rinascita Ormelle che ha consentito al gruppo di tornare compatto in vista dell'epilogo più atteso.



Finale a ranghi compatti con le casacche nero-verdi a monopolizzare le prime posizioni del gruppo con Lorenzo Ursella che può esultare a braccia alzate scortato dal compagno di colori Alberto Bruttomesso.







Morale alle stelle per il giovane velocista friulano, alla sua terza affermazione sul traguardo di Roncadelle dopo le due conquistate tra gli allievi: "Oggi ci tenevo a regalare alla squadra il successo in questa gara e sono felice di esserci riuscito. Voglio ringraziare tutti i miei compagni per il grande lavoro svolto per mantenere compatto il gruppo e per lanciarmi uno sprint che non potevo sbagliare. La dedica è per il presidente Pietro Nardin, per tutta la dirigenza della squadra e per gli sponsor che ci sono sempre vicini e non ci fanno mai mancare nulla" ha commentato Lorenzo Ursella.



Per una volta a festeggiare è anche il secondo classificato. Il vicentino Alberto Bruttomesso ha parole di elogio per tutta la squadra: "Siamo una squadra bellissima che si intende alla perfezione. Il nostro gruppo è molto compatto e per questo riusciamo a controllare le corse e a portarle al finale che meglio si addice alle nostre caratteristiche. Anche oggi non è stato facile ma siamo riusciti a centrare un altro bellissimo successo".



A fine giornata non può essere che positivo il bilancio del Presidente Pietro Nardin: "Oggi abbiamo tanti motivi per essere soddisfatti. Innanzitutto, con l'aiuto di tanti volontari, abbiamo allestito una bellissima manifestazione nella quale i ragazzi hanno avuto la possibilità di esprimersi al meglio. Poi i nostri atleti hanno centrato due vittorie straordinarie che testimoniano una volta di più la bontà del lavoro svolto con i nostri tecnici".



Questo l'ordine d'arrivo del 59° Gp Rinascita riservato agli juniores:

1° Lorenzo Ursella (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

che compie i 107,8 km in 2h24'25" alla media dei 44,787 km/h

2° Alberto Bruttomesso (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

3° Andrea Dallago (Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex2000)

4° Alessandro Gallio (Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex2000)

5° Filippo Gallio (Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex2000)

6° Riccardo Florian (Borgo Molino Rinascita Ormelle)

7° Alessandro Pasquotto (Autozai Petrucci Contri)

8° Tommaso Panicucci (Work Service Speedy Bike)

9° Giovanni Longato (Libertas Scorzè)

10° Stefano Cavalli (Borgo Molino Rinascita Ormelle)



In allegato: foto dell'arrivo della gara juniores di Roncadelle (CLICCA QUI)

Photo Credits: Riccardo Scanferla/Angela Faggion - www.photors.it