JURASSIC WORLD ARRIVA SU NETFLIX E VA IN AFFISSIONE CON ACONE ASSOCIATI

È con una maxi affissione con effetti speciali e stunt a terra di Acone Associati in Piazza Cordusio a Milano il lancio della terza stagione di Jurassic World Nuove Avventure, la serie targata Netflix che ha ottenuto grandi consensi da parte del pubblico a livello internazionale. Questa operazione speciale anticipa l’arrivo delle nuove puntate sulla popolare piattaforma di streaming.

Sentirsi realmente parte del più celebre mondo dei dinosauri? Da martedì 18 maggio è possibile, per tutti coloro che passano da Piazza Cordusio, essere coinvolti nell’operazione di ambient marketing realizzata a Milano da Acone Associati e Netflix, in occasione dell’arrivo delle nuove puntate di Jurassic World Nuove Avventure. Il progetto si articola in una maxi affissione su Palazzo Generali ripresa da un’installazione davanti a essa. Il dinosauro, nascosto all'interno del palazzo e di cui si scorgono alcuni significanti particolari che di notte sono illuminati, distrugge la facciata con i suoi artigli, realizzati in 3D, per uscire nella piazza. Le macerie cadute dalla facciata divelta si sono riversate sul veicolo della serie, posteggiato proprio sotto il palazzo, distruggendolo.

Il progetto speciale, che rende protagonisti le persone permettendo loro di fotografarsi accanto alle finte macerie, sta riscontrando successo e suscitando curiosità e attenzione tra i passanti delle strade sempre più affollate viste le graduali riaperture.

Numerosi soprattutto gli scatti immortalati da noti influencer e testimonial della serie, che hanno contribuito alla diffusione ancora più capillare del progetto.