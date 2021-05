FIERA DI VEORNA: DAL 24 AL 27 MAGGIO ONLINE I MARMOMAC TALKS LIVE

Verona, 22 maggio 2021 – Il mondo del marmo a confronto sul presente e il futuro del settore. L’occasione sono i Marmomac Talks Live, evento digitale in programma dal 24 al 27 maggio: quattro giornate in cui verranno affrontati undici temi di attualità, con relatori internazionali e case history di successo. Un appuntamento che, dopo oltre un anno di pandemia, ha l’obiettivo di far ripartire le aziende con slancio in vista di Marmomac, la principale fiera internazionale del mondo litico che si tiene in presenza dal 29 settembre al 2 ottobre 2021 a Veronafiere.



Durante i Marmomac Talks Live, moderati dalla giornalista Elisabetta Gallina, si parlerà di sostenibilità ed economia circolare in campo architettonico, uso del marmo nell’arte contemporanea, nel mondo del design e come materiale nobile nell’edilizia di lusso. E poi ancora di tecniche di lavorazione grazie alle tecnologie più evolute, di promozione della pietra naturale nel mercato americano e di strategie di comunicazione del settore lapideo in Cina (il programma completo è disponibile qui).



Tra i protagonisti anche aziende del distretto lapideo del Veneto. Grassi Pietre (Nanto, Vicenza) interverrà nel talk “La pietra nel segmento del lusso” per raccontare la versatilità della pietra di Vicenza utilizzata nei progetti di alcune ville venete. Donatoni Macchine (Sant'Ambrogio di Valpolicella, Verona) e Vincent (Thiene, Vicenza) parteciperanno invece al talk “Quando la tecnologia cambia gli utilizzi del prodotto”. In particolare, Donatoni Macchine spiegherà come la robotica, in cui l’azienda ha fortemente investito, ha ampliato moltissimo le potenzialità progettuali negli ultimi anni, mentre Vincent presenterà tre iniziative che coinvolgono l’arte, l’architettura e il sociale.



I Talk rientrano nel più ampio progetto Marmomac Plus, la nuova piattaforma digitale messa in campo da Marmomac per affiancare i professionisti del settore in un percorso continuo di aggiornamento attraverso un’ampia condivisione di informazioni e progetti sugli utilizzi della pietra naturale, forniti da una rete di aziende italiane e straniere.



Nel frattempo, procedono a pieno ritmo le iscrizioni a Marmomac, così come le novità e le iniziative internazionali tra cui l’attività di scouting avviata da ICE-Italian Trade Agency per accogliere buyer esteri a Verona. La manifestazione sarà rinnovata nei contenuti e nel format per rispondere alla necessità di tornare a fare business in presenza, garantendo al contempo alti standard di sicurezza, come previsto dal piano Safetybusiness, aggiornato secondo le ultime disposizioni governative.